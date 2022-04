﻿ONG advierte que el déficit habitacional en Chile supera las 640 mil viviendas

Días después de que muchos convencionales celebraran la aprobación en el Pleno del derecho a la vivienda digna, un estudio elaborado por Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica confirmó que en Chile existe un déficit habitacional de más de 640 mil viviendas.

El 84,4 por ciento de los afectados son personas que viven en condición de allegados, hacinados o en viviendas irrecuperables, particularmente en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Antofagasta, Tarapacá y el Maule.

Parte de las causas identificadas por el reporte son la crisis económica derivada de la pandemia, las alzas de los créditos hipotecarios, el elevado costo de los materiales y el aumento de precio de los arriendos.

La organización dio a conocer los preocupantes hallazgos este sábado, en un encuentro que protagonizaron dirigentes de la Región Metropolitana y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien manifestó su preocupación especialmente por los sectores medios de menores ingresos.

El secretario de Estado reconoció que en ese caso, "hoy día no hay alternativas para ellos", y que "la política pública tiene insuficiencias, y por eso estamos planteando nuevos programas, nuevas alternativas para acceder a la vivienda".

A la vez, indicó que "respecto a otros sectores que han comprado en verde, y que las empresas de la noche a la mañana les dicen que no les van a cumplir, tenemos la responsabilidad como Estado de defenderlos (porque) tienen contratos, y hay que asegurar que se va a respetar el compromiso que se estableció con ellos, o si no, indemnizarlos por ese hecho".

El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, valoró que los convocados al encuentro "estamos de acuerdo en que estamos viviendo una emergencia habitacional, y para ello, hay que crear un plan de emergencia habitacional", el que el ministro Montes adelantó que está en desarrollo.

Señaló que dicha estrategia debe ser generada "en conjunto con todos los actores: sumar a los dirigentes, al sector privado y a otros actores, como la sociedad civil organizada", pero también estimó que "no vamos a poder enfrentar este problema si no construimos más ciudad, no se trata solamente de construir más viviendas".

A este llamado se sumó Tamara Tobar, dirigenta de la Coordinadora de Allegados de La Pintana, quien partició en la reunión y recordó su propia experiencia para acceder a un hogar: "Estos pies han caminado todas las calles, yo misma arrendé más de 20 años, me tuve que encalillar con un crédito hipotecario, y no sé si mañana podré seguir pagando", reflexionó.

Tobar agregó que como ella, "mucha gente está en situaciones de deficiencia habitacional, no solamente los campamentos: son personas que están en la calle, los allegados, son sus hijos, y después van a ser las futuras generaciones".