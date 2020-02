La Florida: 400 familias llevan un mes en una toma y dicen que el Gobierno no se les ha acercado

Una amplia toma de terreno denominada "Dignidad de Tobalaba" comenzó a generar conflicto con vecinos de La Florida, mientras los pobladores del campamento acusan falta de soluciones por parte del Gobierno.

La toma está emplazada hace cerca de un mes cerca de la Villa Santa Teresa, y acoge a más de 400 familias provenientes de las comunas de Peñalolén, Puente Alto y la misma La Florida.

Durante este periodo "nadie se ha acercado a conversar nada", afirma el dirigente Emmanuel Garcés.

"No decimos que nos den una casa o un departamento lindo con 100 mil pesos; la gente igual puede ahorrar, pero que no nos estén pidiendo un millón de pesos... Esa plata no se puede tener, ni aunque nos den un año", afirmó el dirigente.

El encargado nacional de campamentos del Ministerio de Vivienda, Carlos Garcés, llamó a que las personas se acerquen al Serviu para encontrar una solución a través de un subsidio.

"Estamos enfocados en un trabajo especial con las familias que ya son parte del catastro de campamentos. Las nuevas tomas tienen que buscar una solución por la vía regular, organizándose en comités de vivienda, organizándose para postular en los distintos llamados de subsidios", señaló Garcés.

Concejal llamó al diálogo

El concejal comunista de La Florida Nicolás Hurtado comentó que las comunidades colindantes a este campamento ya han tenido problemas, por lo que llamó al diálogo.

"Han comenzado a sufrir algunos problemas con los de la toma, porque han afectado las cañerías, las matrices de agua y también bloquearon el acceso que permite que los vecinos de un lado crucen al otro lado de la Quebrada de Macul, lo que afecta por la cotidianidad", dijo Hurtado.

El sitio donde se emplaza la toma, además, genera preocupación por ser una zona con riesgo de aluvión. En en el futuro se construirá un parque inundable en este sector.