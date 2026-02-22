Minvu responde a legisladores UDI que criticaron cifras "infladas" del plan habitacional

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió públicamente a los parlamentarios UDI que emitieron críticas contra los resultados del Plan de Emergencia Habitacional y afirmó que aquéllas "son bastante erróneas" y constituyen "un argumento profundamente desinformado".

El diputado gremialista Juan Fuenzalida -integrante de la Comisión de Vivienda del Congreso- manifestó que las cifras entregadas por la cartera en torno al avance del plan son "infladas" y que una parte significativa de los inmuebles fueron gestionados durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).

Asimismo, su compañero de partido y senador, Gustavo Benavente, recordó la deuda que tiene el Minvu "con varias empresas contratistas, que aún se sigue manteniendo".

Ante esto, el ministerio, a través de un comunicado, señaló que "cuestionar el Plan de Emergencia Habitacional parece bastante erróneo, pero, por sobre todo, un argumento profundamente desinformado que busca desmerecer una política pública exitosa y reconocida transversalmente a una Administración en particular".

"Este es un trabajo que trasciende las Administraciones: por ejemplo, en el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se dejó en proceso 80.863 viviendas. Luego, la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó otras 118.238 en proceso de construcción o en vías de iniciar obras", sostuvo la cartera.

"Lo mismo ocurre en esta gestión: a enero de 2026, se han entregado 254.102 viviendas en todo Chile, lo que representa el 97,7% de la meta comprometida al inicio de esta administración", detalló el Minvu.

"Es importante destacar que el Plan de Emergencia Habitacional fue apoyado de manera transversal en el Congreso y sus resultados fueron reconocidos, lo que se tradujo en la prórroga unánime de la Ley 21.450 hasta el año 2029, lo que refuerza su proyección como una política de Estado orientada a garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada", destacó la cartera.