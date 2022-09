[En vivo] Misión DART: La NASA logró impactar un asteroide para desviarlo

La NASA y el Laboratorio Johns Hopkins concretaron este lunes una histórica misión de prueba al estrellar la sonda DART con un asteroide para intentar desviar su curso, algo que la humanidad sólo ha presenciado a través de películas como Armageddon e Impacto Profundo.

DART se lanzó a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo contra el asteroide "Dimorphos", de apenas 160 metros de diámetro y que orbita a otro llamado "Didymos", con el que forma un sistema binario a 11 millones de kilómetros de la Tierra.

Su impacto tuvo lugar a las 19:14 horas de la costa Este de Estados Unidos, es decir, a las 20:14 de Chile, tal como estaba previsto por los científicos.

[🔴 Ahora] El histórico momento en que la sonda #DART de la @NASA impactó con el asteroide Dimorfo para probar si es posible cambiar su órbita #CooperativaContigo @Cooperativa pic.twitter.com/vlH9ZD7YWt — Seba Miranda Berríos (@smirandaberrios) September 26, 2022

Live from @JHUAPL: Follow the real-time journey of the #DARTMission spacecraft towards its planned impact with a non-hazardous asteroid Dimorphos in the world’s first planetary defense test. https://t.co/315O4ltodl — NASA (@NASA) September 26, 2022

DEFENSA PLANETARIA FRENTE A AMENAZAAS FUTURAS

El astrofísico español Josep Maria Trigo-Rodríguez, que forma parte del equipo científico, explicó a la agencia EFE que la misión de redireccionamiento "es un experimento a escala de un asteroide real".

"Busca enseñarnos a desviar asteroides con un método relativamente sencillo y aplicable a asteroides de dimensiones que pensamos que podrían suponer un peligro a relativamente corto plazo", dijo el experto.

🛰️ This is only a test – of planetary defense. Today, our #DARTMission is set to crash into a non-hazardous asteroid to test deflection technology, should we ever discover a threat.



Impact: 7:14pm ET (23:14 UTC). Watch our LIVE broadcast at 6pm ET: https://t.co/VAfF5ZXcYB pic.twitter.com/czGqnYJIGJ — NASA (@NASA) September 26, 2022

De esta forma, se pretende probar "de manera pionera el método del impactador cinético sin carga explosiva; es decir, usar una sonda al estilo kamikaze para lanzarla contra un asteroide y tratar de cambiar ligeramente su órbita", indicó.