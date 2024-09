Expectación por despegue de misión que rescatará a astronautas varados en el espacio

La misión tripulada Crew-9 de la NASA y SpaceX está lista para partir este sábado desde Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) y traer de vuelta a la Tierra, en febrero de 2025, a los dos astronautas de la Starliner de Boeing 'atrapados' en la estación orbital.

El lanzamiento de la nave Dragon de SpaceX está programado para las 13:17 hora local (14:17 hora chilena) desde el Complejo 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, "la primera misión tripulada que despega desde esta plataforma", aunque podría posponerse por el mal tiempo, señaló la NASA este viernes en una conferencia.

La Crew-9 estaba prevista que despegara con cuatro tripulantes, pero finalmente lo hará solo con su comandante, el astronauta de la NASA Nick Hague, y con el cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos Aleksandr Gorbunov, especialista de la misión.

De esta forma, la tripulación dejará en la Dragon dos asientos libres para traer en el viaje de vuelta a Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams, los astronautas que viajaron a la EEI a bordo de la cápsula Starliner de Boeing.

A comienzos de este mes, la nave de Boeing regresó sin sus dos tripulantes debido a problemas técnicos que no lograron ser resueltos y que llevaron a la NASA a tomar la decisión de mantener a Wilmore y Williams en la estación espacial hasta febrero de 2025, que es cuando está previsto que regrese la Dragon.

