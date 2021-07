La exitosa travesía del avión espacial Virgin Galactic, donde viajó Richard Branson

El empresario y multimillonario británico Richard Branson inició este domingo su viaje hacia el espacio a bordo del avión VSS Unity, que despegó con éxito desde la base Spaceport America, en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos.

Tras un retraso de hora y media debido a las condiciones del tiempo, el avión espacial de la compañía Virgin Galactic despegó cerca de las 08:40 hora local, montado sobre la nave propulsora VMS Eve y con los seis miembros de su tripulación a bordo, incluido Branson.

Viajaron con Branson, y fueron parte de la tripulación de la misión Unity 22, Beth Moses, instructora jefa de astronautas; Colin Bennet, ingeniero de operaciones, y Sirisha Bandla, vicepresidenta de asuntos gubernamentales e investigación. Los pilotos del VSS Unity son Dave Mackay y Michael Masucci.

El avión, con dimensiones similares a las de un jet privado, se separó de forma fluida de la nave VMS Eve -llamada así en honor a la madre de Branson- tras alcanzar una altura de unos 10.000 pies (poco más de 3 kilómetros), para luego continuar su viaje hacia las fronteras del espacio y a unos 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

En el espacio permaneció por cerca de cinco minutos, para luego iniciar su descenso a la Tierra.

Con tranquilidad y sin contratiempos, la nave logró aterrizar en la Tierra y a su llegada Branson fue recibido en la pista de aterrizaje por tres de sus hijos y ante la presencia de unas 200 personas.

