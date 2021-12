Seis preguntas para conocer sobre la importancia del telescopio espacial James Webb

El telescopio espacial James Webb, lanzado hoy desde la Guayana Francesa, es el mayor y más potente enviado hasta ahora al espacio. Un aparato único en sus características y en su próxima misión.

Tras el despegue, la NASA destacó en un tuit que había empezado "una nueva y emocionante década de ciencia" y que el James Webb "cambiará nuestra comprensión del espacio tal y como lo conocemos".

Es el próximo y principal observatorio espacial para los astrónomos de todo el mundo, diseñado para expandir los éxitos científicos del telescopio Hubble. El James Webb es una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA) y Canadá (CSA).

Es el mayor telescopio jamás enviado al espacio y en su diseño, además de un espejo de 6,5 metros de diámetro, destacan los cuatro instrumentos científicos de última generación diseñados para captar la luz infrarroja del universo, invisible al ojo humano.

Gracias a esta sensibilidad sin precedentes podrá mirar hacia atrás en el tiempo más de 13.500 millones de años para ver las primeras galaxias que nacieron después del Bing Bang -explosión que se cree dio origen al universo- y su evolución.

Además, podrá observar planetas de nuestro sistema solar y los que orbitan otras estrellas (estudiará la composición química de los exoplanetas).

Ofrecerá una vista inédita del universo con unos ojos desconocidos hasta ahora, lo que podría reescribir la astronomía o parte de ella.

