El astrónomo José Maza conversó con A Última Hora sobre su último libro, "Marte: La próxima frontera, para niños y niñas"; una edición ilustrada y simplificada (destinada al público infantil) del best seller de divulgación científica que publicó en 2018. El académico contó a Cooperativa que, con su experiencia y sus ya varios libros a cuestas, se ha dado cuenta de que "uno tiene que tratar de marcar la diferencia entusiasmando a los niños de 8 a 10 años" para que se interesen por la ciencia. Explicó que dar clases a los pequeños lo "entretiene mucho" y, en visitas recientes a comunidades mapuche, se ha enfrentado con "preguntas realmente hermosas; muy, muy bonitas", que lanzan los chicos con gran naturalidad, a diferencia de los adultos, más cohibidos. "Quiero coleccionar preguntas de niños para, a la hora de escribir otro libro, responder dudas que ellos mismos tienen y entrar por un camino mucho más rápido (en despertar el interés por esta materia). Sus dudas son muy simpáticas y muy bonitas; todas son dudas razonables, algunas medias raras, pero me gusta tratar de entender por qué hicieron esas preguntas", explicó el "profe", apuntando además que "Marte para niños y niñas" tiene un énfasis especial en el sexo femenino: "Es muy importante motivar las neuronas de las niñas; las niñas no pueden soñar con ser princesas o modelos; esa cuestión es de la Edad Media. La inteligencia de la mujer es extraordinaria y tenemos que fomentarla cuando ellas son chiquititas", sentenció.

