China acelera hacia la Luna: completó nuevas pruebas de cohete y nave para misión tripulada

China llevó a cabo nuevas pruebas dentro de su programa de exploración lunar al ensayar en vuelo el sistema de escape de la nave tripulada Mengzhou y la fase inicial del cohete Larga Marcha-10, un avance en los planes para llevar astronautas chinos a la Luna antes de 2030.

La prueba se realizó este miércoles en el centro espacial de Wenchang, en la provincia meridional de Hainan, informó la cadena estatal CCTV, que citó a la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

CCTV

El ensayo incluyó una demostración a baja altitud del sistema del Larga Marcha-10 y una prueba de escape en condiciones de máxima presión dinámica para la nave Mengzhou.

A las 11:00 hora local (03:00 GMT), el cohete despegó hasta alcanzar el punto previsto para activar el sistema de evacuación. La nave recibió entonces la señal de escape y ejecutó con éxito la separación del lanzador.

Tanto la primera etapa del cohete como la cápsula de retorno amerizaron de forma controlada en la zona marítima designada.

CCTV

Según las autoridades, se trata del primer encendido en vuelo del Larga Marcha-10 en estado de prototipo inicial, del primer ensayo chino de escape en condiciones de máxima presión dinámica y de la primera recuperación en el mar tanto de la primera etapa de un lanzador como de una cápsula tripulada dentro de este programa.

El ensayo da continuidad a pruebas realizadas el año pasado de la citada nave Mengzhou y del módulo de alunizaje Lanyue.

Estos desarrollos forman parte del esquema técnico previsto para una misión lunar tripulada, que China planea llevar a cabo antes de 2030, en paralelo a la preparación de una estación de investigación en el polo sur lunar y al desarrollo continuado de su propia estación espacial, la Tiangong.