A solo tres días de concluir la misión Artemis II, la astronauta Christina Koch ya trabaja en las futuras fases del programa lunar liderado por la NASA.

A través de sus redes sociales, la ingeniera y primera mujer en orbitar la Luna detalló su participación en simulaciones diseñadas para perfeccionar la movilidad en el satélite: "Para entender cómo optimizar las caminatas en futuras misiones Artemis, hacemos carreras simuladas apenas regresamos. Alerta de spoiler: se sintió genial", destacó este lunes en una publicación en Instagram.

Estos entrenamientos son piezas clave para la misión Artemis IV, proyectada para 2028, cuyo objetivo es iniciar la construcción de la estación Gateway y explorar el polo sur lunar.

Aunque la tripulación para dicho lanzamiento aún no ha sido confirmada, el trabajo actual de Koch es fundamental para establecer los protocolos de seguridad y movilidad que emplearán los próximos astronautas en la superficie del satélite.

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