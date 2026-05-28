"Milicogate": General (r) fue condenado a 12 años de cárcel por multimillonario fraude al fisco

La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga, dictó sentencia definitiva este miércoles en contra del general de brigada en retiro Héctor Alexis Ureta Chinchón, tras establecer su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco en carácter de reiterado.

Según informó el Poder Judicial en un comunicado, la resolución se enmarca en la arista denominada "Mandos", una de las líneas investigativas que sustancia la magistrada por el fraude institucional al interior del Ejército.

"Se condena al acusado Héctor Alexis Ureta Chinchón, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de $356.687.772 (trescientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos setenta y dos pesos), equivalentes al 20% del perjuicio fiscal ocasionado por el delito", estableció el fallo.

El dictamen del tribunal detalló que el perjuicio total relacionado con el ilícito ascendió originalmente a 1.783.438.859 pesos (equivalentes a 44.387,469 UTM de acuerdo con la época en que se emitió la última de las facturas espurias). No obstante, el Poder Judicial precisó que dicha cifra calculada a la fecha actual asciende a 3.133.189.556 pesos.

Debido a esto, la jueza lo condenó a las accesorias especiales de cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena.

Ureta Chinchón se desempeñó como comandante de la División de Mantenimiento del Ejército de Chile.

Bajo su mando directo se encontraban su ayudante, el suboficial (r) Claudio González Palominos, y su secretaria, Millaray Simunovic Bustamante; ambos ya habían sido condenados previamente en la arista "Matriz" por los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar.