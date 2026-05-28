Un carabinero que intentó fiscalizar un vehículo afuera del SAR de Chiguayante (Región del Biobío) fue arrastrado por más de un kilómetro cuando el conductor escapó del lugar.

Según información preliminar, el responsable se dio a la fuga porque manejaba sin su documentación al día, y dejó al efectivo colgando desde una de las ventanas del auto.

Un transeúnte captó parte del incidente, que generó un seguimiento por parte de Carabineros y terminó con la detención del conductor.

En tanto, las lesiones del funcionario son atendidas en el Sanatorio Alemán de Concepción.

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