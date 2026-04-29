Donald Trump recibió este miércoles en la Casa Blanca y felicitó a los astronautas de Artemis II, la primera misión que alcanza la órbita de la Luna en más de medio siglo.

"Se necesita gente como ésta para hacer grande a nuestro país. Nunca había visto nada parecido: todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso", dijo el mandatario desde el Despacho Oval, donde reconoció también a la NASA por la "gran elección" de los miembros de la tripulación.

En compañía de los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y del canadiense Jeremy Hansen, el presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como ésta, y bromeó con que él mismo podría participar a futuro: "Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien... Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", ironizó.

Artemis II culminó el 10 de abril, con éxito, su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970, y estableció una nueva marca al alejarse 406 mil 771 kilómetros de la Tierra.

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