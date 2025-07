"Vamos a volver", dice la NASA a 55 años de la llegada a la Luna

La NASA conmemoró este domingo los 55 años de la llegada del ser humano a la Luna ensalzando el legado que dejó la misión Apolo 11 y reafirmando su compromiso con la exploración a largo plazo del espacio profundo, a través de su programa Artemis.

"Vamos a volver", dijo la agencia estadounidense en un comunicado en Instagram con motivo del aniversario del primer alunizaje.

"Hace 55 años —recordó la institución—, los astronautas de la NASA Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna, convirtiéndose en los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar. Ahora, estamos trabajando con socios internacionales y comerciales para regresar a la Luna y establecer la primera presencia a largo plazo allí, lo cual es un paso crítico hacia nuestras primeras misiones tripuladas a Marte".

Agregó que, "al igual que la Luna, Marte es un destino valioso para el descubrimiento científico y un impulsor de tecnologías que permitirán a los humanos viajar y explorar lejos de la Tierra".

"Lo que aprendamos sobre el Planeta Rojo nos dirá más sobre el pasado y el futuro de nuestra Tierra y podría ayudar a responder si existe vida más allá de nuestro planeta natal", concluyó la NASA.

"No podría estar más orgulloso de haber completado esta misión con los cientos de miles de personas que nos ayudaron a llegar a la Luna y regresar a casa. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a toda la humanidad", escribió, por su parte, el ingeniero y astronauta Buzz Aldrin, quien con 95 años es el último miembro sobreviviente de la tripulación del Apolo 11.

July 20, 1969. “Contact light, engine stop.” The Apollo 11 lunar module Eagle touched down at Tranquility Base on the Moon.

A few hours later, Neil Armstrong and I stepped foot on the Moon, with Michael Collins orbiting close-by.

20 de julio de 1969: Un gran salto para la humanidad



El 20 de julio de 1969 todo el planeta pudo ver cómo el astronauta estadounidense Neil Armstrong (1930-2012) abría la escotilla del módulo lunar 'Eagle' y descendía lentamente por la escalerilla antes de poner un pie, por vez primera, en la superficie de nuestro satélite.

Le siguió Buzz Aldrin (1930), mientras que el tercer miembro de la histórica misión Apolo 11, Michael Collins (1930-2021), permanecía orbitando la Luna en la cápsula 'Columbia' que les traería felizmente de vuelta a la Tierra.

Cuando el módulo lunar aterrizó solo quedaban 30 segundos de combustible. Armstrong dijo por la radio: "Houston, Base Tranquilidad aquí. El Eagle ha aterrizado". El control de la misión estalla en celebración cuando se rompe la tensión, y un controlador le dice a la tripulación: "Tienes a un grupo de chicos a punto de ponerse azules, estamos respirando de nuevo".

One of the most inspiring moments in human history



Se calcula que unos 530 millones de personas contemplaron el acontecimiento en directo gracias a la televisión y fueron testigos de una hazaña que ha sido comparada con el descubrimiento de América.

El alunizaje le permitía a EE UU, en plena Guerra Fría, contrarrestar la ventaja que la Unión Soviética le había sacado en la primera década de la carrera espacial.

Los éxitos de los soviéticos con el lanzamiento del primer satélite al espacio, el Sputnik (en 1957), y el primer vuelo tripulado por un hombre (Yuri Gagarin, en 1961) llevaron al presidente John F. Kennedy a fijar como objetivo nacional, en su famoso discurso de 1961, el envío de un hombre a la Luna.

Durante las más de dos horas que duró el paseo lunar de Armstrong y Aldrin, los dos estadounidenses instalaron una cámara de televisión para grabar imágenes de la Tierra, tomaron fotos, desplegaron varios experimentos y recogieron 22 kilos de rocas.

"Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", dijo Armstrong entonces, acuñando una frase para la historia.

Durante los siguientes tres años y medio, 10 astronautas seguirían sus pasos. Gene Cernan (1934-2017), comandante de la última misión Apolo, se despidió de la superficie lunar con estas palabras: "Nos vamos cuando vinimos y, si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad".

Armstrong falleció en 2012 y Collins murió en 2021.