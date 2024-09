Todo listo para histórica misión a luna de Júpiter que "podría ser habitable hoy mismo"

Europa Clipper, la nave más grande jamás construida por la NASA para la exploración planetaria, superó con éxito la revisión final y todo está listo para su lanzamiento el próximo 10 de octubre, en una misión que la llevará a orbitar sobre la helada luna Europa, de Júpiter, y determinar si ésta puede albergar vida.

Según informó la NASA el lunes en un teleconferencia, la misión, que despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, cubrirá 2.900 millones de kilómetros hasta llegar a Júpiter en el año 2030 para observar la luna Europa, que se cree que sustenta bajo su superficie condiciones adecuadas para la vida: agua, energía y química.

Se trata de una oportunidad de explorar "no un mundo que podría haber sido habitable hace miles de millones de años, sino un mundo que podría ser habitable hoy, ahora mismo", destacó en la rueda de prensa Curt Niebur, científico del programa Europa Clipper, de la NASA.

La misión, cuya ventana de lanzamiento se abrirá la fecha señalada, supondrá la exploración y revelación de un "mundo oceánico que está totalmente inmerso y cubierto en un océano de agua completamente diferente a todo lo que hemos visto antes", señaló Niebur, quien calificó de "épica" esta aventura planetaria.

LIVE: NASA officials provide an update on @EuropaClipper , a mission to study whether Jupiter’s moon Europa could be hospitable for life. Listen in: https://t.co/utv6Qzfz0r #EuropaClipper pic.twitter.com/mqf1Wcgrpq

Uno de los principales desafíos que afrontará la misión en su investigación de un potencial mundo habitable es soportar el duro entorno de radiación de Júpiter y de su satélite, que podría afectar a los transistores de la nave.

Pero los expertos mantienen gran confianza en que, tras pruebas rigurosas y simulaciones realizadas, el ambiente de radiación que envuelve a Júpiter no dañará los sistemas y que estos, en caso de verse afectados por la exposición, podrán repararse.

"Es un entorno muy difícil de clima espacial" en términos de radiación en la luna, ya que Júpiter está envuelto en más radiación que cualquier otro planeta en nuestro sistema solar y Europa se encuentra en la zona más expuesta, precisó Jordan Evans, director del proyecto Europa Clipper.

"(Sin embargo), estamos listos para Júpiter. Hemos completado la revisión clave de la NASA y de los transistores en la nave" para resistir el entorno de radiación. "Tenemos gran confianza", señaló con entusiasmo Evans sobre esta misión en la que han trabajado unos 4.000 expertos de EE.UU. y Europa desde que se aprobó oficialmente en 2015.

Jupiter’s moon Europa shows strong evidence for an ocean of liquid water beneath its icy crust. In fact, it could have all the ingredients needed for life. In October, we set sail to take a closer look – here's how we'll do it. pic.twitter.com/jy7m6NlYiD