Congreso Futuro: Realidad virtual permite explorar las dimensiones del Universo

Este martes se desarrolla la segunda jornada del Congreso Futuro 2026, bajo la consigna "Humanidad: ¿hacia dónde vamos?". La programación de hoy incluye paneles sobre ideas para un nuevo mundo, el futuro digital y la investigación de los sentidos, además de diversas actividades interactivas en el centro de Santiago y regiones.

La jornada cuenta con la destacada participación del estadounidense Ardem Patapoutian, ganador del Premio Nobel de Medicina, quien se presentará a las 16:15 horas en la Sala CEINA para explicar cómo los seres humanos sentimos el mundo a través de la biología.

También estarán presentes el astrónomo británico Matt Mountain -el cerebro detrás del telescopio James Webb-, que nos mostrará fotos del origen del universo; y la chilena Komal Dadlani, bioquímica y referente en educación, que contará cómo se está usando la tecnología para convertir cualquier celular en un laboratorio científico al alcance de todos.

Una de las grandes atracciones de este año es la colaboración entre Minverso y el observatorio de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes presentan una experiencia de realidad virtual que permite a los asistentes dimensionar el tamaño del universo.

Nicolás Beghelli, socio cofundador de Minverso, explicó que la tecnología actual "hoy nos permite tener las técnicas necesarias para hacer otro tipo de cosas. Y es por eso que nosotros estamos presentando una experiencia cósmica, es decir, un viaje afuera de la galaxia que nosotros conocemos, con la Universidad Católica de Valparaíso".

"Ellos hacen transferencia tecnológica de sus propios estudios y nosotros los estamos ayudando justamente a que se entienda qué tan grande es el universo. Así es que tenemos esta experiencia aquí en el Congreso Futuro, que los invitamos a todos a experimentarla durante estos días" en el centro CEINA, agregó.

"Holograma docente" de DuocUC

Otra de las novedades es el proyecto de Duoc UC, que presenta clases mediante un docente holograma.

Deninson Rangel, jefe de proyectos de tecnologías educativas de la institución, destacó que esta modalidad "está diseñada y pensada con mucha gamificación. La gamificación es una manera en que los estudiantes aprenden jugando, por lo cual también su teléfono celular, su tablet, su notebook, lo hacemos parte del contexto de la clase".

"La clase 'Docente Holograma' es una clase especial que se prepara bajo una modalidad holograma, donde el estudiante pasa por distintas fases y en ellas puede experimentar, puede tener emociones, jugar, divertirse, entretenerse", destacó.

"Jardín Futuro", el simulador de un patio de insectos

Otra experiencia inmersiva, pero esta vez sonora, es la que trae Cristóbal Carvajal con "Jardín Futuro", en el piso -2 de la Sala CENIA. Esta experiencia simula un jardín de insectos a través de varios parlantes repartidos alrededor de la sala.

"Los insectos están extinguiéndose a una velocidad súper grande; en los últimos 20, 30 años ha disminuido muchísimo la cantidad. Entonces, yo trabajo con estos sonidos porque me parecen súper atractivos e interesantes", expresó.

"Yo trabajo con sintetizadores también y encuentro que se parecen mucho a los sonidos. Pero esta instalación tiene que ver con imaginar un poco que estos sonidos están desapareciendo. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar estos sonidos en el futuro cuando ya no estén?", dijo Carvajal.

Profesor José Maza en el despliegue regional de Congreso Futuro

En paralelo, el Congreso Futuro mantiene su despliegue regional. En Vallenar, el reconocido profesor José Maza encabezará un encuentro a las 15:00 horas, continuando con la misión de descentralizar el conocimiento científico.

El Congreso Futuro se extenderá de forma gratuita hasta el sábado 17 de enero. Las actividades principales se concentran en el Centro Cultural CEINA -Arturo Prat, junto al Instituto Nacional-, además de eventos simultáneos en todas las regiones del país.

Las entradas y la transmisión vía streaming están disponibles en los sitios oficiales congresofuturo.cl y cooperativa.cl.