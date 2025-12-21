Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago24.3°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Congreso Futuro: El crecimiento del Gran Santiago sobre suelos valiosos para agricultura

Publicado: | Fuente: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa recomendamos -para Navidad- regalar un libro sobre la vida secreta de los cetáceos, cuya autora, Priscilla Escobar, fue nuestra invitada.

También abordamos un estudio que reveló que el crecimiento del Gran Santiago se ha hecho sistemáticamente sobre los suelos agrícolas más valiosos y fértiles del país; y comentamos la llegada del Congreso Futuro 2026, que se celebrará del 12 al 17 de enero de 2026 y sus entradas ya están disponibles para descargarlas gratuitamente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados