En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa recomendamos -para Navidad- regalar un libro sobre la vida secreta de los cetáceos, cuya autora, Priscilla Escobar, fue nuestra invitada.

También abordamos un estudio que reveló que el crecimiento del Gran Santiago se ha hecho sistemáticamente sobre los suelos agrícolas más valiosos y fértiles del país; y comentamos la llegada del Congreso Futuro 2026, que se celebrará del 12 al 17 de enero de 2026 y sus entradas ya están disponibles para descargarlas gratuitamente.

