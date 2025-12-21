En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa conversamos sobre el robo de cables eléctricos y cómo afecta al suministro. Para ello, contactamos al subdirector de operaciones de CGE, Daniel Fredes, quien nos precisó que la empresa registra este año alrededor de 1.187 casos a nivel nacional, equivalente a más de 320 kilómetros de red sustraída. Las regiones de Coquimbo y el Biobío son las más afectadas.

