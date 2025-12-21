Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.9°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Energía que Conecta: El perjuicio del robo de cables para el suministro eléctrico

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa conversamos sobre el robo de cables eléctricos y cómo afecta al suministro. Para ello, contactamos al subdirector de operaciones de CGE, Daniel Fredes, quien nos precisó que la empresa registra este año alrededor de 1.187 casos a nivel nacional, equivalente a más de 320 kilómetros de red sustraída. Las regiones de Coquimbo y el Biobío son las más afectadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados