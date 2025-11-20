Más de 120 expositores protagonizarán Congreso Futuro 2026

Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más grande de Latinoamérica, celebrará sus 15 años este 2026, entre el 12 y 17 de enero en Santiago.

La cita se llevará a cabo en el Centro Cultural Ceina y tendrá a más de 120 expositores, tres de ellos ganadores del Premio Nobel, unidos por el tema: "Humanidad, ¿Hacia dónde vamos?".

Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, dijo que "este lema de humanidad, de hacia dónde vamos, requiere en este momento tomar decisiones que son éticas. La tecnología avanza a velocidad acelerada (...) los invitamos, es un evento gratuito, se puede seguir por streaming en Cooperativa o en las distintas plataformas de congresofuturo.cl".

"Es una oportunidad única en el mundo de tener a los mejores intelectuales y científicos y científicas del mundo en casa, y poder tratar de imaginarse el mundo que viene, para poder vivir y habitar ese mundo", destacó.

La doctora Claudia Vargas, investigadora de la dimensión humana de las matemáticas, adelantó que su charla tratará "de las emociones hacia las matemáticas, del miedo hacia la matemática, la ansiedad matemática y que es importante estar preocupados de ello para tener mejores resultados, los factores de riesgo, síntomas y en general uno se ataca, y encuentro que entonces es una oportunidad valiosa para subrayar que esto está pasando, que los profesores, los padres, los mismos niños y niñas tomen en cuenta esta situación y podamos buscar todos juntos soluciones desde nuestro país".

Además del encuentro en Santiago, se llevarán a cabo decenas de actividades a nivel nacional, de las que se darán a conocer mayores detalles en el lanzamiento oficial del Congreso Futuro, fijado para el próximo miércoles 26 de noviembre.