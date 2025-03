Elisa Loncon recibió premio a la diversidad cultural en Bruselas

La lingüista Elisa Loncon, profesora de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y expresidenta de la Convención Constitucional, fue distinguida con el Premio Coppieters, convirtiéndose en la primera persona no europea en recibirlo.

La organización con sede en Bruselas, Bélgica, declaró que reconoció a la académica y activista mapuche por su "contribución excepcional" a "la defensa democrática de los derechos de las minorías, así como a los ideales de paz y diversidad".

We recognise and celebrate @ElisaLoncon for her exceptional contribution to the democratic defense of Indigenous rights as well as to the ideals of peace and diversity. Congrats to our #CoppietersAwards24 awardee ✨ pic.twitter.com/6ahN2O40k3

El Premio Coppieters es una iniciativa de la fundación belga Coppieters para honrar a personas y organizaciones que destacan en la defensa de la diversidad cultural y lingüística, el diálogo intercultural, la autodeterminación, los derechos de las minorías, la paz, la democracia y una Europa unida.

El objetivo principal del galardón es reconocer a las personas y organizaciones que han logrado encontrar formas innovadoras de defender y encarnar estos valores.

"Hoy me encuentro ante ustedes con un profundo sentimiento de gratitud", dijo Loncon tras recibir el premio en una ceremonia donde compartió con diversas autoridades del Viejo Continente, como la eurodiputada Ana Miranda.

En su discurso, la académica Usach dijo que este galardón trasciende lo personal: "No lo recibo solo yo, sino también las voces de quienes han sido silenciados. Este reconocimiento es un tributo a la lucha y resistencia de los pueblos indígenas, a sus lenguas, sus culturas y su derecho a un futuro donde la democracia sea realmente inclusiva, plural y justa".

"Es, sobre todo, una afirmación: la lucha de los pueblos indígenas sigue viva y sigue iluminando el camino hacia un mundo distinto, un mundo donde coexisten muchos mundos. Un mundo donde la diversidad no sea vista como una amenaza, sino como la verdadera esencia de la vida", afirmó.

"This award is not just a recognition—it is a call to action. A call to stop seeing Indigenous peoples as a burden, and to recognize them as guardians of biodiversity that can help us restore the balance we have lost" @ElisaLoncon at #CoppietersAward24 in Brussels pic.twitter.com/Rk76uH8Kfi