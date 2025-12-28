De "slop", "parasocial" y "rage bait" hasta "arancel" y "67": Las palabras del año

Términos relacionados con la Inteligencia Artificial como "slop,Kl-Ara" o "hallucineren"; o con las redes sociales, como "parasocial" o "rage bait", son las palabras de 2025 en inglés, alemán o neerlandés, mientras que en español la elegida es "arancel" y Diccionary.com se ha decantado por algo complicado de explicar: "67".

Es decir, que en la mayoría de los casos son los cambios tecnológicos los que han influido en el lenguaje, según instituciones y diccionarios del mundo, que han elegido como palabras del año nuevos términos que demuestran como los idiomas se adaptan a la evolución del mundo.

La IA en el lenguaje

Dos instituciones -el diccionario MerriamWebster, el más antiguo de Estados Unidos, y el australiano MacQuarie- han optado por la misma palabra como representativa de este 2025: "slop", que en español puede traducirse como "porquería".

La palabra "slop" es el "contenido digital de baja calidad que se produce habitualmente en gran cantidad mediante inteligencia artificial".

"Esta palabra refleja videos absurdos, imágenes publicitarias desordenadas, propaganda cursi, noticias falsas que parecen bastante reales, libros escritos por IA de mala calidad y muchos gatos que hablan y que han invadido las redes sociales de las personas durante este año", señalaron desde el centenario diccionario estadounidense.

"La gente lo encontró molesto, pero lo consumieron igualmente", añadieron.

Mientras que desde el McQuarie destacaron que, aunque en 2025 entendemos lo que es el "slop" generado por la IA y aunque en los "últimos años hemos aprendido a ser ingenieros de búsqueda para encontrar información significativa", ahora hay que abrirse paso "por el desastre de la IA".

Por eso creen que la palabra "slop" es una palabra que llega para quedarse y se preguntan si pronto "se llamará a las personas que ingieren y regurgitan este contenido como 'sloppers' de IA".

Y aunque ha elegido otra palabra, coincide en la idea el diccionario neerlandés Van Dale, que se ha decantado por "hallucineren" (alucinar) pero con un nuevo significado: el de proporcionar información poco fiable en medio del auge de la inteligencia artificial.

También la Asociación para la Lengua alemana (GfdS) ha elegido su palabra del año en el entorno de la IA. En su caso se trata de "Kl-Ara" ("Era de la IA"). Consideran que la Inteligencia Artificial ha "entrado en el centro de la sociedad".

Así como el prestigioso diccionario Harper Collins, que ha seleccionado "vibe coding" -literalmente "codificación de onda"-, que se refiere a un desarrollo de software que convierte el lenguaje natural en código informático mediante IA.

Las redes sociales, un caldo de cultivo para el lenguaje

La editorial de la Universidad inglesa de Oxford ha elegido "rage bait", que en español se traduciría como "cultivo de ira" o "cebo de ira", como su palabra del año 2025, que viene a describir una estrategia que explota las emociones negativas y provoca ira mientras se navega por las redes sociales.

En el mundo digital, "rage bait" es una táctica utilizada por marcas y personalidades influyentes para provocar la ira de los usuarios a fin de aumentar el tráfico en la web y los ingresos.

Igualmente desde Inglaterra, el Diccionario de Cambridge, uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió, por su parte, "parasocial".

Ese adjetivo hace referencia a la "conexión que alguien siente entre él y una persona famosa que no conocen, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)", de acuerdo con la definición de la institución británica.

Del "arancel" de Trump al "67"

Mientras que en el mundo hispanohablante es la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) la que, desde 2013, elige el término que mejor define el año.

Este año optó por "arancel", un término usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, y que ha estado en el centro de muchas conversaciones debido a las negociaciones e imposiciones comerciales promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero si hay una palabra complicada entre las elegidas este año, esa es "67", más bien un término, seleccionado por Dictionary.com tras analizar titulares periodísticos, tendencias en redes sociales o resultados de motores de búsqueda.

Lo primero que hay que saber es que se pronuncia "six seven" ("seis siete") y que tiene el origen en una canción llamada "Doot Doot", de Skrilla.

¿Y qué significa? El diccionario reconoce que es "complicado". Puede ser "más o menos" o "quizás esto, quizás aquello", siempre acompañado por un gesto de las manos, con ambas palmas mirando hacia arriba y moviéndose de arriba a abajo. Los jóvenes lo usan para responder a casi cualquier pregunta, para desesperación de los adultos.

Un ejemplo más de que el lenguaje de la calle va a un ritmo completamente opuesto a de los diccionarios.