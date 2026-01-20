Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Consumidores

Dejó de ser optimista: Amazon alerta que aranceles de EE.UU. ya se notan en sus precios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Algunos vendedores repercuten esos costos a los consumidores, otros los absorben y otros hacen algo intermedio", dijo su CEO, Andy Jassy.

Sus dichos constituyen un giro en el discurso que tenía antes de los gravámenes, cuando creía que no se iba a percibir un alza en la compañía.

Dejó de ser optimista: Amazon alerta que aranceles de EE.UU. ya se notan en sus precios
 Bryan Angelo / Unsplash

De todos modos, Jassy afirmó que los consumidores están demostrando bastante "resistencia" y siguen gastando sin pensar en los aranceles, aunque muchos optan por artículos más baratos o versiones más reducidas.

En portada

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, advirtió este martes que los aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, ya se notan en los precios de determinados productos, mientras los vendedores deciden cómo gestionar el impacto de estas subidas.

"Se empieza a ver cómo algunos de los aranceles se reflejan en algunos precios, en ciertos artículos. Algunos vendedores están decidiendo repercutir esos costos más elevados a los consumidores en forma de precios más altos; otros están decidiendo absorberlos para impulsar la demanda y otros están haciendo algo intermedio", aseguró Jassy en una entrevista con CNBC desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

El director ejecutivo aseguró que la compañía y gran parte de sus comerciantes externos hicieron inventario de muchos productos cuando se anunciaron los gravámenes, pero que la gran mayoría de ellos se agotaron el pasado otoño.

El giro del optimismo del CEO de Amazon

Hace unos meses, poco después de que Trump anunciara los aranceles, Jassy se mostró optimista sobre las consecuencias de los gravámenes y aseguró que no se percibía un aumento de los precios.

"Amazon no es excepcionalmente susceptible a los aranceles", expresó.

Sin embargo, ahora ha cambiado su discurso.

Según avanzó, Amazon está intentando mantener "los precios lo más bajo posible" para que los consumidores no lo sufran, pero, comentó, que en algunos casos la subida de los costes será inevitable.

"En cierto momento, dado que el comercio minorista es, como saben, un negocio con un margen operativo de un solo dígito, si los costes de las personas aumentan un 10%, no hay muchos lugares donde absorberlo", afirmó.

Aun así, declaró que los consumidores están demostrando bastante "resistencia" y siguen gastando sin pensar en los aranceles, aunque muchos consumidores optan por artículos más baratos o versiones más reducidas de los que adquirían antes.

