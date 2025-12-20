¿Por qué se decora el árbol en Navidad?

A días de la Navidad, el "espíritu" de esta celebración transforma hogares, barrios y ciudades, y se siente en las luces, adornos y, especialmente, el árbol que se vuelve protagonista en esta época del año.

¿De dónde surge esta tradición que hoy parece universal? Una respuesta que tiene varios hilos, detalla Raúl La Torre, historiador y coordinador de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, quien explica que "el árbol de Navidad tiene un origen que mezcla diferentes tipos de tradiciones, empezando por el paganismo y luego, hay toda una cristianización del árbol".

Mucho antes del cristianismo, los pueblos del norte de Europa decoraban árboles durante el solsticio de invierno como un símbolo de vida y renovación, precisamente en los días más oscuros del año, agrega.

Así, y con el tiempo, estas costumbres se integraron a celebraciones cristianas medievales, donde surgió el llamado "árbol de paraíso", adornado con manzanas y diversas frutas, explicó el académico. Sin embargo, enfatiza, "el árbol navideño moderno aparece recién en el siglo XVI en Alemania, cuando comenzó a decorarse con velas, espejos y elementos brillantes, en una práctica asociada especialmente al luteranismo".

El árbol de Navidad en la actualidad

La gran expansión llegó en el siglo XIX, impulsada por la reina Victoria y el príncipe Alberto, cuya célebre fotografía junto a un árbol de Navidad definitivamente popularizó la tradición en Europa y luego en el resto del mundo.

En la actualidad, comenta La Torre, el árbol de Navidad está presente en numerosos países, adaptándose a sus propias costumbres y materiales y "en nuestra parte son árboles ficticios similares a un pino, pero existen muchas partes del mundo donde se introduce un árbol de verdad a las casas", como se pudo apreciar en Chile hasta aproximadamente la década de los '80.