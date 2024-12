El 2024 se encamina a ser el año más cálido de la historia

El mes pasado fue el segundo noviembre más cálido documentado a nivel global desde que hay registros, después de noviembre de 2023, informó este lunes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que advirtió que este año va camino de convertirse en el más cáluroso que se ha documentado.

El mes pasado la temperatura media del aire en superficie fue de 14,10 ºC, lo que supone 0,73 ºC por encima de la temperatura media para noviembre de entre 1991 y 2020, según el boletín más reciente de la institución con sede en Bonn (Alemania).

Además, la temperatura media del aire en superficie en noviembre se situó 1,62 ºC por encima de los niveles preindustriales y fue así en el decimosexto mes de un periodo de 17 meses en el que se superó la marca de los 1,5 ºC.

En tanto, la temperatura media global en lo que va de año, desde enero hasta noviembre, se situó 0,72 ºC por encima de la media de entre 1991 y 2020, la más alta registrada para este periodo y fue 0,14 ºC más cálida que en los primeros once meses de 2023.

"Con los datos de Copernicus del penúltimo mes del año podemos confirmar con bastante certeza que 2024 será el año más cálido registrado y el primer año natural por encima de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales", señaló Samantha Burguess, directora adjunta de C3S.

Burgess agregó que "esto no significa que se haya incumplido el Acuerdo de París, pero sí que es más urgente que nunca una acción climática ambiciosa".

This data visualisation shows the surface air temperature anomaly for November 2024 across the European continent and parts of Africa, the Americas, and Asia.



