COP28: Guterres cuestionó acuerdo entre industrias de petróleo y gas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que las promesas hechas en la COP28 en Dubái por medio centenar de empresas de la industria del petróleo y gas se quedan "muy cortas" para abordar de forma significativa la crisis climática.

Aunque reconoce que es un "paso en la buena dirección", afirmó que la "Carta de la Descarbonización del Petróleo y el Gas" no aborda el tema fundamental del consumo de combustibles fósiles.

El medio centenar de industrias signatarias, responsables de más del 40% de la producción global de petróleo, se comprometieron en esa Carta a realizar "operaciones neutras en carbono" para el 2050, a poner fin a la quema rutinaria de gas en antorcha en 2030 y a reducir casi a cero las emisiones de metano.

El metano, un potente gas de efecto invernadero, es un componente primario del gas natural y es responsable de aproximadamente un tercio del calentamiento global, recordó.

