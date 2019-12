Ministra Schmidt tras cierre de COP25: "Quedamos en deuda con el planeta"

El acuerdo "Chile-Madrid Tiempo de Actuar" con el que concluyó hoy domingo la vigésimo quinta COP25, sienta las bases para una mayor ambición frente a la emergencia climática y abre un nuevo ciclo en estas reuniones de Naciones Unidas, basadas en la acción y que todos los participantes hagan más y más rápido.

Estas son diez de las principales claves de un documento y una cumbre organizada en tiempo récord, con discrepancias entre los negociadores y que, en linea con anteriores reuniones, ha requerido ampliar las negociaciones durante dos día adicionales.

La negociación arrancó el lunes 2, debía haberse cerrado el viernes 13 y finalmente concluyó este domingo 15, luego de que el plenario reprogramado para las 04:00 am (hora chilena) se extendiera por casi seis horas.

En su discurso de cierre, la ministra del Medio Ambiente y presidenta de la cumbre, Carolina Schmidt, admitió que "hoy, los países hemos quedado en deuda con el planeta", pues el Artículo 6, relacionado a la regulación de los mercados de carbono, se debatirá por separado, pese a los esfuerzos de las delegaciones.

La cerrada oposición a incrementar la ambición desde países más contaminadores, como China e India, ha dificultado en especial el pleno acuerdo en esta cumbre, pues no quieren revisar este punto particular hasta el 2023, por lo que el documento podría abrir una vía de escape y ganar tiempo en estos cuatro años.

"El mundo nos está mirando y espera soluciones concretas de nuestra parte. Por lo mismo, hoy no estamos satisfechos. Los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático. Aún no están los consensos para aumentar la ambición a los niveles que necesitamos", lamentó.

Por otro lado, la presidenta de la COP aprovechó de agradecer "al ministerio, a sus equipos y a la secretaría por sus esfuerzos con tantas reuniones hasta tan tarde durante dos días sin dormir, de día y de noche".

"Hemos llegado muy cerca, y verdaderamente espero que podamos utilizar este material para conseguir encontrar un acuerdo final durante la COP26, así que muchísimas gracias a todos", concluyó.

A la molestia de las delegaciones por la dilatación del cierre se sumaron problemas técnicos, pues todos los documentos estaban colgados en un link de la Presidencia que no funcionaba, y redireccionaba a una carpeta de Dropbox que también estaba inhabilitada y no correspondía a la nomenclatura de los archivos.

I am more determined than ever to work for 2020 to be the year in which all countries commit to do what science tells us is necessary to reach carbon neutrality in 2050 and a no more than 1.5 degree temperature rise. #ClimateAction