ONU consideró la COP25 como una "oportunidad perdida"

La ONU destacó este lunes el "increíble" trabajo hecho por España en la organización de la COP25 y lamentó que la falta de consenso entre los países impidiese lograr un resultado más ambicioso.

Para el secretario general, António Guterres, la cumbre celebrada en Madrid supone "una oportunidad perdida" en la lucha contra el cambio climático, según su portavoz, Stéphane Dujarric.

El portavoz, preguntado en una conferencia de prensa sobre el posible impacto negativo del traslado a última hora de la reunión de Chile a España, subrayó que ambos países "trabajaron muy duro" y que el "problema es que hubo una incapacidad de los Estados miembros y grupos de Estados miembros para alcanzar un consenso".

"Creo que los españoles hicieron un trabajo increíble en muy poco tiempo para celebrar la COP", apuntó Dujarric, que recordó que este tipo de conferencias no son fáciles de organizar en unas semanas, pero España logró hacerlo.

"La Presidencia chilena trabajó muy duro, las autoridades españolas trabajaron muy duro", insistió.

I am disappointed with the results of #COP25.



The international community lost an important opportunity to show increased ambition on mitigation, adaptation & finance to tackle the climate crisis.



But we must not give up, and I will not give up.