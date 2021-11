El guitarrista de "Queen" Brian May, encabeza la organización de bienestar animal "Save me Trust". Con este video y la canción "Who Wants To Live Forever" de fondo, intentan crear conciencia sobre cómo el ser humano y sus actividades afectan a las especies del planeta por el calentamiento global, destrucción de ecosistemas y la caza. La pieza audiovisual fue creada por estudiantes de cinco continentes en contexto de llamar la atención durante la COP26

LEER ARTICULO COMPLETO