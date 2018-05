Copesa finiquita a trabajadores de las revistas Qué Pasa y Paula

No son buenas noticias para el mundo de los medios de comunicación, porque Grupo Copesa, que reúne a diversos medios entre ellos el diario La Tercera, finiquitó este jueves a todos los trabajadores de la revista Qué Pasa.

La publicación se mantendrá solo en su formato web y según trascendió, quiuenes se harán cargo serán los periodistas de prensa de La Tercera.

Además, hoy se supo que también despedirán a todo el equipo de la también revista Paula, la que sin embargo no dejará de existir porque el equipo de la revista Mujer se hará cargo de la publicación y el que morirá este este suplemento dominical.

Este no es el primer cambio que tiene el Grupo Copesa en este año, porque La Tercera absorvió la publicación El Pulso, la que ahora publica en las páginas finales del diario de circulación nacional, movimiento que también significó diversos despidos.

La fundadora de la revista, Delia Vergara, dijo en Twitter estar "desolada" por la noticia.

Estoy desolada, acabo de enterarme lo de la Paula. Lo temía. Ese espíritu libre no resiste la conservadora atmósfera de La Tercera en momento como éste, cuando la mujeres se vuelven a levantar. Me duele mucho y también me da rabia ver como el poder machista le pone el pié encima