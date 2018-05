Autor de ataque incendiario en Chillán descartó que haya sido por homofobia y acusó agresiones

José Cortés Muñoz, denunciado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) como el autor de un ataque incendiario al club lésbico Frida Kahlo, en Chillán, reconoció que le tiró fuego al inmueble afectado al reaccionar a una agresión por parte del personal del lugar.

El hecho ocurrió a las 03:30 de la madrugada de este domingo, y ante las consultas de la prensa, Cortés aseguró que "yo le eché fuego. Ellos tienen un negocio clandestino y no es de ahora, mucho tiempo, muchos años que tienen este negocio clandestino. Actualmente ese negocio está clausurado por orden municipal hace ratito y no tienen patente y nosotros los vecinos tenemos que estar soportando toda la bulla y ruidos molestos".

El pastor de una iglesia evangélica denunció ante los medios que "hay droga, hay prostitución, hay de todo dentro de esa casa y como trabajan a puertas cerradas, porque es clandestino, nadie puede entrar sin orden de las autoridades, entonces, prácticamente ellos pueden hacer todo lo que quieran ahí adentro".

"Muchas veces yo he ido a reclamarles por el boche y los ruidos molestos, pero ellos nos insultan y me agreden, me patean, me golpean cuando yo les voy a reclamar que bajen la música, porque hay niños chicos. Ellos son súper agresivos, pero me aguanto", añadió.

Al relatar los hechos sucedidos este domingo, Cortés afirmó que "el primero que me atendió en la puerta cuando yo golpeé tenía un vaso de alcohol en la mano y me lo tira en la cara. Yo tenía un poco de combustible para la cortadora de pasto y cuando me tiró el vaso en la cara yo reaccioné así".

El pastor remarcó que "si ellos siguen, yo voy a seguir. Yo no sé si las autoridades han tomado en cuenta a los vecinos, pero si ellos siguen yo voy a seguir. Quemar, no, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que terminen con la bulla y podamos vivir dignamente".

"No estoy arrepentido. No por el hecho que usted sea de una religión tiene que soportar todo esto. Todos tenemos un límite y como ya había sido agredido muchas veces cuando les voy a reclamar reaccioné así", agregó el acusado.

Al ser consultado por su posible homofobia, respondió que "búsquenme una declaración mía donde yo les diga 'los voy a quemar vivos' o 'los voy a quemar en el infierno'. Yo reaccioné no más. A mí no me interesa lo que hagan ellos con su vida, estamos en un país libre y cada cual puede hacer lo que estime conveniente, pero no hay que pasar por encima de los demás".

Dueña de propiedad afectada apuntó a la Municipalidad

Jacqueline Rivera, dueña de la propiedad afectada, relató que "yo estaba trabajando normalmente adentro y empezamos a escuchar unos golpes fuertes, a mí me recordó el terremoto, porque fue tan fuerte que todos pensamos que era una explosión".

"Sentimos esos golpes, fuerte olor a bencina, cuatro focos de fuego, sacamos el extintor, sacamos la manguera y estaba él acá afuera con palos. Vació su bidón de cinco litros contra toda mi casa y nos decía que nos íbamos a morir, que éramos unos depravados, que quizás qué hacíamos adentro, que todo era para él un infierno, que éramos lo peor del mundo, que él nos iba a mandar personalmente al infierno", añadió la mujer.

Rivera rebatió a Cortés, quien descartó que haya sido un ataque homofóbica, señalando que "hay una grabación en que dice que 'los voy a matar ahora' y Carabineros ni siquiera le dijo 'cálmese', viéndolo con el bidón en la mano, con el palo en la mano, con fósforos en la mano y no se lo llevaron detenido".

"No llegó Bomberos, Carabineros llegó a la hora y media, pero si los llaman por ruidos molestos vienen a los cinco minutos, me llevan detenida por nada, me hacen la vida imposible. Esto viene de la Municipalidad. Hace más de un año que estoy tratando de sacar mi patente y ellos me ponen trabas. Tengo así un alto de papeles y siguen poniéndome trabas", concluyó.