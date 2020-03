Asociación porno pide cese de rodajes ante pandemia del Covid-19

"Free Speech Coalition", una de las principales organizaciones sin ánimo de lucro que representan al sector de la pornografía en EE.UU., hizo un llamado generalizado para frenar los rodajes en el mes de marzo para ralentizar de la propagación del coronavirus.

"Pedimos a los productores que cancelen todos los rodajes hasta el 31 de marzo, y recomendamos que los intérpretes dejen de filmar con parejas que viven en distintas casas", ha asegurado el grupo en un comunicado.

La asociación subrayó que los gobiernos de varios estados, incluyendo California, donde se concentra buena parte de la industria del porno del país, habían solicitado el cierre de negocios para frenar los contagios, por lo que piden a todos los miembros del sector se queden en casa.

La directora ejecutiva de la organización, Michelle LeBlanc, ha afirmado en una misiva que es consciente de que muchos de los que trabajan en la industria del porno no se sienten amenazados por la enfermedad, pero ha querido recordar el carácter altamente contagioso del COVID-19.

La representante admitió que se trata de un "reto sin precedentes para la salud de la industria adulta", pero apuntó que se ya se han enfrentado a problemas antes.

"Nuestro sistema de tests se inició durante la epidemis del VIH, y nos ha ayudado a crear una industria que es un modelo de prevención. Aunque este reto pueda resultar abrumador, sé que nuestra industria volverá con todavía más fuerza", remató LeBlanc.

El llamado ya fue escuchado por varias productoras, las que han detenido su generación de material para adultos. En esta misma industria, el sitio Pornhub abrió su servicio premium a todos los italianos y españoles, quienes están en cuarentena.

