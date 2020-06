Fans del K-Pop se unieron a Mia Khalifa en guerra contra gigantes del porno

La ex estrella porno Mia Khalifa está en una guerra contra gigantes de la industria de contenido para adultos, como PornHub, BangBros y otros, que siguen promocionando los videos que protagonizó hace más de cinco años.

"Prefiero morir de hambre antes que regresar al porno", dijo la joven de origen libanés, hace un tiempo, quien además ha detallado los abusos y traumas que rodean esa industria. En esta batalla por eliminar su huella en línea, Khalifa encontró aliados inesperados: los fanáticos del K-Pop.

Tras hacer pública su afición por este estilo musical, la influencer recibió varios mensajes de apoyo de los seguidores de la música coreana, que se organizaron en un boicot hacia PornHub, en busca de eliminar todo rastro de sus videos sexuales en línea.

¿La estrategia? Subir descontroladamente videos de grupos de K-Pop, con el nombre de Mia, para que los que busquen su nombre en Pornhub se encuentren sólo con música. La misma Khalifa agradeció el esfuerzo de los stans y de una joven, llamada Isabella Bello.

"Esta chica comenzó una cruzada en mi nombre contra mis torturadores. En 24 horas, su desafío de tiktok #JusticeForMia hizo que la Gen Z creara una petición para recuperar mi dominio de B*ngBros, que tiene 30k firmas en en día", comenzó Mia en Instagram.

"Las publicaciones de KPop hicieron un poco de spam GOT7 en P*rnhub y B*ngBros. No se han detenido. Este nivel de apoyo es absolutamente salvaje para mí. Sentí que había estado hablando en un vacío los últimos 5 años, y ahora que la gente finalmente está escuchando"

Por último, Khalifa explicó que "BangBros ha mantenido mis experiencias más traumáticas sobre mi cabeza durante seis años, relanzando y promocionando los viejos videos cada vez que contaba mi historia o avanzaba en mi carrera".

Los posteos:

PH, B*ngBr*s, X*XX, etc. constantly advertise and promote the 6 yr old videos whenever I’m in the news cycle/something positive happens in my career. That’s why it’s been so hard to get through that IM OUT. They’re grooming millions to think I’m active, I can’t escape it. https://t.co/NuujW7tZK1