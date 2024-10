El Nobel de Física premia el aprendizaje de las máquinas

El Premio Nobel de Física 2024 es para el estadounidense John J. Hopfield y el británico Geoffrey E. Hinton "por descubrimientos fundamentales e invenciones que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales", informó este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Hopfield, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones contenidos en datos.

Por el otro lado Hinton, de la canadiense Universidad de Toronto, inventó un método que puede descubrir de forma independiente propiedades en datos y que se ha vuelto importante para las grandes redes neuronales artificiales que se usan hoy día.

"Aunque los ordenadores no pueden pensar, las máquinas pueden imitar ahora funciones como la memoria y el aprendizaje. Los laureados de este año en Física han ayudado a hacer esto posible", informó la institución.

"Empleando conceptos y métodos fundamentales de la física, han desarrollado tecnologías que emplean estructuras en redes para procesar información", agregó.

La Real Academia de las Ciencias Sueca señaló cómo gracias a su trabajo, la conocida como Inteligencia Artificial (IA) está "revolucionando la ciencia, la ingeniería y la vida diaria", aunque alertó también de los riesgos y de la necesidad de responsabilidad para usar estas tecnologías de una forma "segura y ética".

