Foro latinoamericano de antisemitismo pide a Gobiernos abordarlo "seriamente"

Los oradores en el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, que comenzó este domingo en Buenos Aires para debatir la problemática de los discursos de odio, solicitaron a los Gobiernos tomar "seriamente" la lucha contra discriminación así como mejorar la educación y adoptar leyes y hacerlas cumplir.

La enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, Deborah Lipstadt, dijo que los Gobiernos tienen que tomar el antisemitismo "seriamente" y recordó que el Congreso de su país lo hace elevando el rango de su cargo a embajadora, el mayor que puede llegar, y dándole, el personal y el presupuesto para cumplir con la responsabilidad: "Porque lo vemos como una amenaza a la democracia".

"No tengan miedo de condenarlo", instó Lipstadt, "porque no es sólo una amenaza a los judíos", sino también al "bienestar de su sociedad" y señaló que "no ha habido ningún Gobierno de ningún tipo de orientación política que haya tolerado el crecimiento del antisemitismo y haya permanecido estable".

El foro, que culminará el próximo lunes, reúne en Buenos Aires a cientos de legisladores, jueces, funcionarios y líderes de toda la región para debatir sobre los principales desafíos que representa el antisemitismo en Latinoamérica y las estrategias posibles para abordar la discriminación.

Para el comisionado contra el antisemitismo de la OEA, Fernando Lottenberg, una de las medidas a adoptar "es acerca de la educación" para que las nuevas generaciones sepan sobre el holocausto y tengan mejor información y educación de calidad para luego no publicar en redes sociales cosas que no son reales ni correctas en términos históricos.

Lottemberg agregó que el antisemitismo "no tiene que abordarse sólo desde la comunidad judía, sino que también es un problema de la sociedad y los Gobiernos", en tanto apoyó la "implementación de legislación" para combatir el discurso del odio 'offline' y 'online'.

En tanto, el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, recordó a diputados y funcionarios que existen medidas que se pueden tomar para terminar con el odio a los judíos e instó a cada Gobierno, local o nacional, a "adoptar leyes fuertes contra la discriminación" y que estas leyes "deben cumplirse", en un discurso transmitido en forma telemática.

CONTRA EL ODIO

El evento de dos jornadas es una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en conjunto con la Latino Coalition for Israel, Combat Antisemitism Movement (CAM) y Hatzad Hasheni.

Entre los oradores principales, también cuenta con el ex presidente de Guatemala Jimmy Morales (2016-2020) y el presidente del museo en memoria a las víctimas del Holocausto "Yad Vashem", Dani Dayan.

La cita incluye la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira; de la magistrada de la Corte Constitucional de Colombia Cristina Pardo; del procurador del estado brasileño de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim, y de la presidente del Consejo para la Prevención de la Discriminación de la ciudad de México, Geraldina González.

El programa incluye sesiones de entrenamiento y grupos de trabajo sobre temáticas tales como los discursos de odio en las redes sociales, en las escuelas y en los eventos deportivos, el liderazgo interreligioso contra las expresiones de odio, y las políticas públicas y legislación para combatirlo.

Además, durante el plenario, el presidente de los equipos de fútbol de Boca Juniors, Jorge Ameal, y de River Plate, Jorge Brito, firmaron en conjunto un compromiso para combatir el odio en el fútbol.

Las fechas de esta edición del foro contra el antisemitismo coincidirá con los 28 años que se cumplen este año del ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el mayor atentado terrorista ocurrido en Argentina, que dejó 85 muertos y continúa impune, por lo que se realizará un homenaje a las víctimas.