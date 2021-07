Abrupto final de interpelación a Paris: "No tiene sentido seguir", dijo diputado interrogador

El ministro de Salud, Enrique Paris, fue interpelado esta tarde de martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, con un interrogatorio a cargo del presidente de la comisión del ramo, el frenteamplista Miguel Crispi (Revolución Democrática).

La audiencia, que se inició a las 15:30 horas con un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas que ha dejado el Covid-19, abordó la labor global de la cartera durante la epidemia de coronavirus, pero también preguntas sobre aspectos como el control de las fronteras, ante el ingreso de la contagiosa variante Delta al país.

A solicitud del diputado @MiguelCrispiS, al inicio de la interpelación la Sala rinde un minuto de silencio por las más de 40 mil víctimas que ha dejado la pandemia en Chile. pic.twitter.com/DV0UBWbqMD — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 20, 2021

En el detalle, la primera materia en abordar el diputado interrogador fue la salud mental de los trabajadores sanitarios que han sido la "primera línea" de combate contra la pandemia.

"Nosotros sabemos que el 47 por ciento de nuestros funcionarios tienen síntomas ansiosos, 25 por ciento tienen problemas de salud mental en aspecto de orientación, 13 por ciento por otras consultas de salud mental, 7 por ciento de trastornos del ánimo y, desgraciadamente, también tenemos un 5 por ciento de funcionarios con ideación suicida y un 2 por ciento de funcionarios que han perdido su pareja y tienen un duelo profundo por el Covid", detalló Paris, acompañado de sus subsecretarios Paula Daza (Salud Pública) y Alberto Dougnac (Redes Asistenciales).

GOBERNANZA

Otro de los temas en discusión fue la relación de Paris con los gremios de la salud y la gobernanza de la epidemia.

Al respecto, Crispi preguntó por qué no consideró la propuesta del Colegio Médico sobre el denominado "cortocircuito epidémico" para frenar los contagios en junio, a lo que el ministro respondió haciendo alusión a la caída de casos que vive actualmente el país.

En este marco, el legislador apuntó que "cuando el Gobierno anunció el Pase de Movilidad, el Consejo Asesor fue el que le dijo que no era el momento, desde la Mesa Social señalaron que nunca se les consultó, lo mismo ocurrió con las cuarentenas".

El secretario de Estado contestó que "nos reunimos permanentemente y escuchamos y pedimos la opinión de las sociedades científicas, si nosotros hubiésemos tomado en cuenta el corto circuito, del cual tanto se habló, ni siquiera habría luz eléctrica aquí. Obviamente nuestra estrategia sí funcionó, tenemos 902 casos hoy, una caída enorme en la cantidad de camas UTI, hoy día 'Our World in Data' (plataforma de visualización de datos de la universidad británica de Oxford) nos pone en el tercer lugar del mundo que tienen mejor éxito en las vacunas y eso es un esfuerzo de todo el país".

Incluso, el titular de Salud aseguró que "la estrategia de supresión cero, no ha funcionado en ninguna parte del mundo", sosteniendo que "la estrategia coronavirus cero, tan aclamada en Australia y Nueva Zelanda, ha sido un fracaso".

Ministro Paris "si hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito del que tanto se habló ni siquiera habría luz eléctrica aquí. Y nuestra estrategia sí funcionó". @Cooperativa — K (@KassWidemann) July 20, 2021

FRONTERAS

Además, Paris adelantó a los diputados que este jueves se anunciará un "reforzamiento" de los controles fronterizos.

"El jueves daremos a conocer en una conferencia de prensa no un cambio en la estrategia, sino un reforzamiento de lo que nosotros queremos hacer respecto a fronteras, porque justamente tememos que puedan llegar nuevas variantes a Chile y queremos estar preparados", aseveró.

TENSO CIERRE

El momento más tenso de la jornada se vivió en la parte final de la interpelación, después de que Crispi insistiera en que Paris transparentara la instancia de toma de decisiones del Gobierno.

"Yo sí, y lo repito, escucho a mucha gente y le puede dar fe mi equipo. Es por eso que, obviamente, tanto la doctora Daza como yo somos los mejores evaluados del gabinete. Usted parece que no conoce el Ministerio de Salud", increpó el ministro al diputado.

"por algo con la dra Daza somos los mejores evaluados del gabinete", dice el ministro Paris en la interpelación @Cooperativa — K (@KassWidemann) July 20, 2021

"Lamento la insolencia del ministro, porque usted no puede decirme a la vez que va a recoger todas las buenas ideas y después me decirme 'No sé si usted no conoce el Ministerio'. No voy a seguir con esta interpelación, no tengo ninguna respuesta. La prensa tenía razón, porque aquí cada uno viene y dice lo que dice", le replicó el interrogador.

"no voy a seguir con la interpelación, no tiene ningún sentido", cierra el diputado Miguel Crispi por preguntas sin respuesta. https://t.co/QE73QvCABf — K (@KassWidemann) July 20, 2021

CRISPI: "NO SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO"

Una vez terminada la sesión, el diputado Crispi dijo ante la prensa que "no se cumplió el objetivo" de la interpelación.

"Lamentablemente, las respuestas no llegaron y los compromisos tampoco", específicamente sobre salud mental y programas para trabajadores de la salud, criticó el legislador.

Al cierre de la interpelación el diputado Crispi lamenta: “No se cumplió el objetivo. Lamentablemente las respuestas no llegaron y los compromisos tampoco”, específicamente sobre salud mental y programas para trabajadores de la salud. @Cooperativa — K (@KassWidemann) July 20, 2021

PARIS PROMETE "SEGUIR ESCUCHANDO, DIALOGANDO"

Una vez terminada la sesión, el ministro Paris prometió ante los periodistas que "seguiremos escuchando, seguiremos dialogando, seguiremos avanzando. Esto es un desafío de todas y de todos".