Ministro Enrique Paris será interpelado en la Cámara de Diputados el 20 de julio

El ministro de Salud, Enrique Paris, será interpelado en la Cámara de Diputados el próximo martes 20 de julio por la gestión del Gobierno en torno a la pandemia, instancia que conducirá su impulsor, el presidente de la comisión del ramo, Miguel Crispi (RD).

Además de abordar la labor global de su cartera, la acción, aprobada con 65 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, contemplará preguntas sobre la cuestionada llegada al país de la variante Delta en junio.

Tras la votación, Crispi reiteró en su cuenta de Twitter su ánimo para la interpelación: "estaré a cargo de hacer las preguntas, que esperamos no se tomen como un ataque, sino como una oportunidad para explicar en profundidad problemáticas y dudas legítimas de la ciudadanía".

En la @Camara_cl acabamos de APROBAR la #interpelación al ministro de Salud, @DrEnriqueParis. Estaré a cargo de hacer las preguntas, que esperamos no se tomen como un ataque, sino como una oportunidad para explicar en profundidad problemáticas y dudas legítimas de la ciudadanía. pic.twitter.com/j3rYgHifXV — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) July 1, 2021

Durante el reporte televisado de la pandemia de este jueves, instancia que no encabezó el ministro Paris, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, coincidió con el diputado frenteamplista en que "siempre es bueno tener una oportunidad para dar a conocer las medidas de salud, particularmente en esta situación de pandemia".

En contraste, si bien el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, sostuvo que "el Parlamento está en todo su derecho de hacer las consultas que le parezcan pertinentes, y nosotros sí vemos esto como una tremenda oportunidad de entregar en forma sistematizada todo el trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos meses", admitió que la interpelación no se da en un buen momento.

"Evidentemente que va a distraer al ministro durante una semana, por lo menos, para preparar toda la documentación en un momento en que, ciertamente, la pandemia todavía lo necesita", remarcó.

La interpelación a la autoridad sanitaria comenzará a las 15:30 horas.

DC ESPERA DETALLE DE LIBELO CONTRA FIGUEROA

En tanto, la próxima semana, diputados y diputadas del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por la supuesta falta de recursos y sobrecarga laboral a los docentes y asistentes de la educación durante la pandemia.

A pesar de que se han adelantado los argumentos que la motivan, según el parlamentario de la DC Miguel Ángel Calisto, ésta "no ha sido consultada ni presentada a la bancada de la Democracia Cristiana, por ende, mientras no tengamos los antecedentes, no podemos emitir un juicio respecto a si estamos o no a favor de ella".

"No podemos negarnos, por supuesto. Creo que nadie en este Congreso puede negarse a revisar los antecedentes para una eventual acusación constitucional, y por supuesto, lo vamos a hacer de la manera seria, responsable, como requiere un anuncio de estas características", anticipó.

En la última jornada, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, calificó tanto el libelo contra Figueroa como la interpelación a Paris como "gustitos políticos".