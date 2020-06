Créditos Fogape: 15 mil solicitudes han sido rechazadas pese a cumplir todos los requisitos

El administrador del crédito Fogape y gerente de planificación y estudios del Banco Estado, Oscar González, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado las cifras actualizadas de cómo ha funcionado el instrumento para ir en apoyo de las empresas que se han visto afectadas por la pandemia.

González señaló que los bancos han recibido 243 mil solicitudes de créditos, de las cuales: 23 mil no cumplieron con los requisitos; y 15 mil solicitudes de empresas fueron rechazadas, pese a cumplir todos los requisitos formales.

El encargado explicó que estos rechazos se deben a las políticas internas de cada banco respecto a los factores de riesgo que tenga cada negocio.

Estas empresas "cumplen los requisitos de adimisibilidad del Fogape, es decir, no tenían mora en la fecha que establece la ley y el reglamento, pero fueron rechazadas por políticas de los bancos", sostuvo Gonzalez.

"Es perfectamente entendible y natural"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que el rechazo de algunas solicitudes al crédito Fogape es "entendible y natural".

"Acá que haya rechazos de empresas que, aún cuando cumplan con los criterios mínimos de Fogape y se produzcan, es perfectamente entendible y natural: Los bancos tienen el rol principal de hacer la determinación del riesgo de créditos", señaló Briones.

"No nos olvidemos que detrás de todo banco hay depositantes y ahorrantes y que esa es la función principal de cuidar ese proceso. Más aún, no nos olvidemos que esta es una garantía parcial, no anula el riesgo, por lo tanto, sigue habiendo un riesgo residual y es natural que los bancos hagan, en base a sus políticas, una evaluación de estos riesgos y determinen que algunas empresas no son sujetos de crédito", agregó.

"Es una medida fallida"

En conversación con El Diario de Cooperativa, Roberto Rojas, presidente de la Conupia y coordinador de la Convergencia Nacional de Gremios Pyme, fustigó al titular de Hacienda por defender el criterio de los bancos.

"Fogape respalda con un 85 por ciento de garantía, por lo tanto, el riesgo que hay es de alrededor de un 15 por ciento. Ese riesgo, los bancos, generalmente, lo sobregarantizan porque piden garantías que va más allá del 15 por ciento", señaló Rojas.

Esto "nos hace pensar que es una medida fallida", lamentó.