Diputado Flores pide al Gobierno crear comité de emergencia alimentaria

El diputado DC Iván Flores insistió en la creación de un Comité de emergencia alimentaria, ante "una fuerte disminución de producción de alimentos en nuestro país como los granos esenciales, entre otros".

"Es duro no tener dinero para comprar alimentos, pero más duro será tener dinero y no poder comprar por desabastecimiento y si no hacemos algo, eso es lo que se viene", dijo el ex presidente de la Cámara Baja.

La postura de Flores discrepa con las declaraciones del ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien aseguró a Cooperativa que "a Chile no le van a faltar alimentos, tenemos stock de alimentos para enfrentar el Covid-19, para enfrentar el invierno y para llegar a la próxima cosecha" a la par que destacó el alza del 200 por ciento en el consumo de legumbres, explicando así la reducción de oferta.

Reitero emplazamiento al Gobierno para crear Conité de Crisis Alumenticia. A la especulación de pecios hoy sumamos disminución en producción por falta de apoyo a agricultores nacionales. De lo contrario, tendremos que sumar el drama del desabastecimiento ! pic.twitter.com/W06LZ2OUsv — Iván Flores García (@ifloresdiputado) May 30, 2020

En esa línea, el parlamentario sostuvo que "hace 25 años Chile sembraba más de 200 mil hectáreas de leguminosas, hoy está sembrando menos de 20 mil, 10 veces menos. Por ello, la única manera que tenemos de asegurarle a la comunidad de que tengamos comida y alimentos básicos, es que los sembremos nosotros mismos como país".

El ex timonel de la Cámara Baja remarcó que "Argentina ya aviso que va a tener una menor producción y Chile le compra el 70 por ciento del trigo que consumimos a Argentina y a otros países. ¿Entonces que pasará cuando esos países no nos puedan vender más? Por otro lado, Naciones Unidas está diciendo lo mismo, que todo Latinoamérica va a tener una dificultad importante en la producción de alimentos y por eso es que tenemos que buscar soluciones inmediatas".

"Se nos está pasando la época de siembra, el momento es ahora, sino el campo no va a producir los alimentos que Chile debería tener, y a la pandemia por Covid, a la crisis económica y social tendremos que sumar el hambre por falta de producción", añadió.

Flores insistió así en lo urgente que es que el Gobierno cree el comité de emergencia alimentaria pues "esto es estratégico para poder mantener a la gente en casa".