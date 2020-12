Diputado RN desató brote de indignación tras afirmar que "por ningún motivo" se va a vacunar

El diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida se convirtió en uno de los protagonistas -posible villano- de las conversaciones en redes sociales de esta jornada, luego de afirmar que "por ningún motivo" se vacunará contra el coronavirus, al menos en una primera etapa.

"Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100 por ciento confiable... Hay que ver los efectos colaterales", dijo Fuenzalida a la Radio Universo.

"Si uno investiga y ve la historia de las vacunas en el mundo, cuando se han implementado incluso con cuatro años de estudio, han producido efectos colaterales", insistió Fuenzalida, remarcando que "hay que ir con cuidado".

"Esto no es tan fácil. Yo creo que es algo que todavía está por escribirse y verse. No soy tan confiado", agregó, junto con explicitar: "Yo por ningún motivo (me vacunaré)".

Frente a la polémica desatada, Fuenzalida pidió esta tarde, mediante Twitter, "calma y tiza".

"Yo no soy antivacuna y ojalá que esta vacuna cure la pandemia, sin embargo solo pido cautela, y que no perdamos de vista que es una vacuna nueva que debe validarse y que detrás hay una guerra comercial de los laboratorios", argumentó.



Mañalich: "No hay espacio para gustitos personales"

Las palabras del ex líder de la ONG "Víctimas de la Delincuencia" llegan en momentos en que tanto Chile como el mundo se encuentran expectantes, a la espera del inicio de las vacunaciones masivas que -se pretende- pondrán fin a la pandemia que marcó dolorosamente este 2020.

En declaraciones a La Tercera PM, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich señaló que "el beneficio (de la vacuna) es enormemente mayor" que los eventuales riesgos.

"Una vacuna, exponencialmente, tiene mínimos de efectos adversos contra una probabilidad muy alta de enfermarse y morir", dijo Mañalich, que recordó que "la tasa de mortalidad en adultos mayores es muy alta" en esta epidemia.

"Aquí no hay espacio para gustitos personales; hay una responsabilidad ciudadana de mirar a quienes realmente ya no aguantan más las cuarentenas", enfatizó Mañalich, opinando que la confesión del parlamentario "no es sensible con lo que la ciudadanía está sufriendo".

"Esto no es un problema de si yo, diputado joven prácticamente sin ningún riesgo de morir, voy a recibir la vacuna o no. Es una decisión de él, personal, pero cuando habla a la Nación está hablando de lo que sería bueno para todos (...) Cuando tú, desde la comodidad de una remuneración de más de 10 millones de pesos al mes, le dices (a la gente) que sale a buscar el pan de cada día: 'No se vacune', es una cosa bien dura".

"Él (Fuenzalida) es libre de pensar, pero pensemos en los adultos mayores, postrados, o la gente que está hacinada, o los adultos mayores con enfermedades crónicas, que tienen una posibilidad de morir muy alta en esta segunda ola", reiteró el antecesor de Enrique Paris, que llamó a "ser sensibles" frente a dichas realidades.

Piden sanciones

Los dichos de Fuenzalida fueron también ampliamente comentados en redes sociales.

"¿Cómo llegar oportunamente con evidencias a los diputados antes que emitan declaraciones basadas en sus prejuicios e ignorancia?", se preguntó, "por un país", la epidemióloga y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile María Paz Bertoglia.

El divulgador científico Gabriel León, biólogo molecular y autor del libro "Pandemia", trató al legislador de "ignorante" e "irresponsable", y afirmó que "debería recibir una sanción" por "ventilar estupideces".

Misma opinión expresó el divulgador de hechos históricos y "datos freak" Joaquín Barañao, quien señaló que "dañar la fe pública mintiendo sobre cosas que no entiende no es libertad de expresión".

Juan Enrique Pi, ex presidente de la Fundación Iguales y candidato a la Convención Constitucional, apuntó que en 2017 Gonzalo Fuenzalida "fue el tercer diputado más votado del país", por lo que "uno esperaría un mínimo de rigurosidad y discreción de una autoridad que tiene esos niveles de convocatoria".