EE.UU. confirmó resultados positivos de fármaco contra el Covid-19

Una nueva esperanza surge para combatir el Covid-19, tras la vacuna de Oxford. El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (Niaid), completó una primera prueba exitosa de un fármaco experimental como posible tratamiento, anunció la empresa Gilead Sciences.

"Tenemos entendido que la prueba ha completado su primera meta", comunicó la firma sobre el fármaco remdesivir, y añadió que el NIAID dará más detalles sobre los resultados de los ensayos. La empresa enfatizó que remdesivir que "todavía no ha demostrado que sea seguro o efectivo".

Gilead Sciences anunció en Twitter "los importantes resultados del ensayo abierto Fase 3 que evalúa las duraciones de dosificación de 5 días y 10 días del remdesivir antiviral en una investigación en pacientes hospitalizados con manifestaciones graves de la enfermedad Covid-19".

El gobierno de EE.UU. se hizo eco de los resultados positivos que el laboratorio Gilead Sciences y, según reportes locales, planea autorizar su uso de emergencia. El asesor de salud de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, celebró los resultados positivos.

"Los datos muestran que remdesivir tiene un claro y significativo efecto positivo en disminuir el tiempo de recuperación de loso pacientes", dijo Fauci desde la Casa Blanca..

