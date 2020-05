El chileno-español Marcelo Escalante se encuentra hace más de 50 días varado en un velero frente a las costas de la isla de Roatán, en Honduras, y no se le autoriza desembarcar, pese a no tener casos sospechosos o ya confirmados de coronavirus. El navegante relató a Cooperativa que se aburrió de no recibir ayuda y emprenderá un viaje en la embarcación, desde el Caribe a nuestro país. La travesía debería durar dos semanas y media, sin tocar puertos.

