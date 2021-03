Gobierno espera iniciar pago del Bono Clase Media en abril, incluyendo a pensionados de rentas vitalicias

El Gobierno espera iniciar el pago del nuevo bono y préstamo solidario para la clase media en abril, que incluye un aporte a transportistas y también tendrá como beneficiarios, por primera vez durante la pandemia, a pensionados de rentas vitalicias.

Esto último gracias a un acuerdo transversal, a petición de la bancada de diputados del Partido Socialista, que fue respaldada por Chile Vamos y acogida por el Ejecutivo, que lo materializó en indicaciones al proyecto del bono, que fueron aprobadas ayer en la Comisión de Hacienda.

Tras ese trámite, el texto fue visado con amplia mayoría este viernes en la Sala de la Cámara Baja, culminando su primer trámite constitucional y siendo despachado al Senado, donde el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aguarda por que exista el mismo entendimiento a fin de promulgar la propuesta a más tardar el 31 de marzo.

"Lo que nosotros buscaríamos, tanto el Congreso como el Gobierno, es que esto se apruebe este mes, y se promulgue este mes, porque si es así, podemos empezar a pagar en abril. Si nos demoramos un poco más lamentablemente ya va a pasar para mayo; (pero) creo que todos estamos poniendo de nuestra parte para que se promulgue este mes".

"Ya llegará el momento de conversar con el Senado, y creo que vamos a tener también muy buena recepción", adelantó.

Los diputados Karim Bianchi y Tomás Fuentes votaron en contra del proyecto en apoyo a la clase media, que fue aprobado ampliamente en la sala de la Cámara.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 26, 2021

DIPUTADOS SOTO Y CARTER MIRAN DE REOJO DEL TERCER RETIRO

No obstante, algunos diputados aprobarán a regañadientes la iniciativa, pero acusando que el Gobierno sigue incluyendo "letra chica", mientras miran de reojo el tercer retiro de ahorros previsionales, cuya tramitación partió recién esta semana.

El diputado Raúl Soto (independiente en bancada PPD) criticó que "parece que muchos (legisladores) no sé si no van a su distrito, pero lo que más escucho en la Región de O'higgins es 'diputado, no califico (para la ayuda estatal)' ".

"Ya los niveles de desesperación están sobrepasando. Por eso pido que aprobemos esto hoy, pero así como con la voluntad de diálogo y aprobar las iniciativa del Gobierno y los acuerdos que se establezcan, también (espero que) desde Chile Vamos aprueben el retiro del 10%", emplazó.

A su vez, el independiente Álvaro Carter (ex UDI, pero integrante de la bancada), cuestionó que "el Gobierno una vez más está jugando con los chilenos y chilenas, es letra chica por donde se mire: no quiere entender que lo que se necesita es universalidad. No podemos medir quién ha tenido pérdidas en sus ingresos, y quiénes no".

Ante ello, si bien "vamos a aprobar este paquete, que es a medias", enfatizó que "eso abre la puerta claramente para que el tercer retiro del 10% se apruebe".

BONO SOLIDARIO 📰 |Al Senado bono clase media y préstamo solidario. https://t.co/sVd5fF41zM — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 26, 2021

LOS DETALLES DE LOS BENEFICIOS

El bono clase media, que el Presidente Sebastián Piñera anunció que será "fortalecido" y cuyo acceso "ampliado y simplificado", contempla: hasta 500 mil pesos para personas que califiquen y tengan una renta entre el salario mínimo y 1,5 millones de pesos, y que decrecerá para rentas hasta 2 millones; además, se entregará un bono complementario al mes siguiente que irá desde 100 mil hasta 250 mil pesos, según la composición de la familia.

Para acceder a él, el beneficiario debe haber registrado una caída de al menos un 20% de sus ingresos entre el promedio percibido del período diciembre 2020-enero 2021 y el período diciembre 2019-enero 2020, menor al 30% requerido en la primera versión del aporte del año pasado. Esta vez, además, no habrá requisito alguno para quienes tengan un sueldo de hasta 408 mil pesos.

El Préstamo Solidario consistirá en un monto en dinero mensual que podrá ser solicitado por un máximo de dos veces. Excepcionalmente, quienes no sean beneficiarios del Bono Clase Media tendrán derecho a realizar una solicitud adicional. El monto del préstamo ascenderá como máximo al 100% del resultado positivo de la diferencia entre el ingreso promedio mensual 2019 y 2020, con un tope de 650 mil pesos.

Tendrá interés cero, un año de gracia y 4 de pago; y el pago máximo anual no podrá exceder el 5% de los ingresos anuales, y de existir un saldo de deuda al término de los 4 años, éste se condonará automáticamente.

Incluye además un nuevo "Bono y Préstamo Solidario a los transportistas", que alcanzará los 350 mil pesos, y los que podrán optar también a un préstamo solidario de 320 mil pesos, el que podrá solicitarse en hasta 3 oportunidades.

Respecto a los propietarios de vehículos de transporte remunerado de pasajeros que tengan licencia profesional, inscritos en el Registro Nacional de Servicio Público de Pasajeros y en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares, se estableció que podrán inscribir a un conductor como beneficiario adicional del bono a transportistas que establece la presente propuesta legal.

En tanto, la propuesta consensuada para pensionados de rentas vitalicias considera un aporte de 100.000 pesos a aquellas personas, jubilados de vejez e invalidez bajo esa modalidad, que reciban un monto mensual de hasta 408.125 pesos; adicionalmente, un préstamo en tres giros por el equivalente al monto de su pensión, con ese mismo tope, y con un año de gracia para el pago, que tendrá un plazo de 48 meses posteriores siempre que la cuota mensual no sea superior al 5% de su pensión.

Bono Clase Media y el Préstamo Solidario no estarán afectos a impuesto alguno, ni se sujetarán a ninguna retención de carácter administrativa, salvo que se trate de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, en que el Servicio de Tesorería, una vez que haya sido notificado de la respectiva resolución que ordena la retención o el embargo, estará facultado para retener hasta un 75 % del beneficio.