Gobierno insiste y repone montos para tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia

Tras haber sido rechazado en dos oportunidades, el Gobierno repuso este miércoles los montos del proyecto que crea un Ingreso Familiar de Emergencia, con el fin de que se tramite en la Sala del Senado.

El Ejecutivo insistirá en los mismos montos originales, 65 mil pesos por persona el primer mes, 55.250 pesos el segundo mes y 45.500 durante el tercero, lo que ha sido criticado por la oposición.

El senador José Miguel Insulza (PS) dijo que "la verdad es que no nos gusta este proyecto, es un mal proyecto, es mezquino, es discriminatorio y es burocrático, yo espero que el gobierno lo corrija".

Su par Ximena Rincón (DC) manifestó que "por eso nosotros, en nuestra bancada, decidimos respaldar lo que nos planteó el presidente de la Comisión de Hacienda, apoyar la idea de legislar, pero no la solicitud del Gobierno de insistir de lo que en la Cámara les dijeron que no era posible de respaldar".

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) planteó que "el Gobierno, cuando estaba atorado, cuando tuvimos la crisis del estallido social, corrió al Parlamento chileno a pedir apoyo y ahí estuvimos apoyándolos con la Reforma Tributaria, los apoyamos con el Presupuesto, apoyamos el Fogape y aprobamos la protección del empleo".

"Hemos aprobado todo, pero cuando estamos pidiendo una mejora menor en un proyecto como este, no me pueden decir que no queremos colaborar con el Gobierno", indicó.

Oficialismo pide revisar montos

Desde el oficialismo plantean que es necesario aprobar esta iniciativa, aunque también concuerdan en que los montos deben ser evaluados.

José García Ruminot (RN) comentó que "como esto tiene un sentido de urgencia y hay que despacharlo en estos días, pero no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas semanas, no sabemos como se va a ir desarrollando la pandemia y por lo tanto tampoco sabemos como se va a continuar afectando los ingresos de las familias".

"Yo creo que los montos van a tener que revisarse y no solo los montos de este bono para junio y julio, sino que también probablemente vamos a tener que revisar los montos que ya están acordados en el seguro de desempleo", insistió.

El senador Iván Moreira (UDI) recalcó que "el gobierno por supuesto que tiene que tener un as bajo la manga. Cuando venga junio, julio y agosto, no podemos gastarnos todo, por eso es que es un plan de acción estratégico y responsable".

La oposición rechazaría nuevamente esta propuesta, por lo que el Gobierno se vería obligado a presentar un veto para avanzar con la tramitación.