Gobierno prometió querellarse contra toda persona que agreda a fiscalizadores Covid

El Gobierno deploró la golpiza que sufrieron el domingo seis funcionarios de Carabineros en medio de la detención, en la playa principal de Pichilemu, de un grupo de sujetos imputados por narcotrático.

Según explicó la policía, en el ataque participaron más de 100 veraneantes, que reaccionaron violentamente ante el procedimiento para el arresto de los narcos.

En el reporte televisado de este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, repudió el incidente y dijo que incidentes similares han afectado a personas que fiscalizan el cumplimiento de las restricciones sanitarias.

"Hemos tenido agresiones a personas que están realizando su labor de fiscalización, y eso es inaceptable. Cada vez que eso ocurra, nos vamos a querellar, porque esas personas que están fiscalizando le están cuidando la vida a aquéllos que los agreden, y no lo vamos a tolerar", señaló Martorell.

La autoridad apuntó, sin embargo, que "ninguna fiscalización va a ser suficiente", de modo que "somos nosotros (los ciudadanos) los que debemos tener conciencia de que esta enfermedad mata y ha matado a más de 17 mil compatriotas".

Para el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, el incidente descrito no hace sino confirmar la necesidad de mayor personal policial en los controles playeros.

"Tener fiscalizadores municipales es muy importante, pero si no hay policías, no sacaríamos nada con tener 50 ó 100 fiscalizadores, porque la gente no respeta de la misma forma al civil que al policía. Éste fue un ejemplo (violento) de reacción ante Carabineros; (pero) imagínense cómo reaccionan cuando son fiscalizados por civiles", dijo Córdova.

Prisiones preventivas

Tres individuos detenidos ayer en la playa fueron formalizados este lunes en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos imputados por microtráfico de drogas y agresión a Carabineros.

Para una tercera persona involucrada en la causa (una mujer) se decretaron las cautelares de arraigo nacional y firma quincenal.

El tribunal otorgó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.