Ingreso Familiar de Emergencia: Oposición se une y pide al Gobierno aumentar montos

Ad portas del veto presidencial para que el Congreso vuelva a tramitar el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, la oposición se unió para hacer un llamado urgente al Gobierno para aumentar los montos y la cobertura del beneficio.

Mediante una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera firmada por las bancadas de la Cámara Baja, del Senado y los presidentes de todos los partidos de la oposición, hicieron "un urgente llamado al Gobierno a ponerse en el lugar y situación de la gran mayoría de las familias del país que están siendo afectadas por esta crisis, y aumentar tanto los montos como las coberturas respectivas del proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia, para de esta manera entregar un apoyo realmente efectivo y digno".

Esto, argumentan en la carta, contribuirá "a disminuir al menos en algo, la enorme incertidumbre que chilenas y chilenos hoy tienen debido a que están obligados a seguir entregando el sustento a sus hogares, y al mismo tiempo debiendo procurar quedarse en sus casas, resguardando su salud y la de los demás".

Los representantes de las oposiciones, que afirmaron que su misiva está respaldada por "entidades sociales de todo el país y por organizaciones que luchan para erradicar la pobreza, incluyendo, de esta forma, a la sociedad y a sus organizaciones", defienden que Chile hoy "no enfrenta restricciones insalvables o limitantes absolutas en cuanto al gasto fiscal" y que "podemos recurrir a más endeudamiento interno y externo".

"Pasada la pandemia deberemos evaluar él o los mejores instrumentos, mecanismos o alternativas legales para hacer frente de la mejor forma posible el servicio de dicha deuda y, sin lugar a dudas, diseñar una nueva política pública respecto de nuestro sistema tributario y modelo de desarrollo, que realmente haga posible impulsar el desarrollo inclusivo de Chile, y disminuir rápidamente las brechas de desigualdad, las cuales han quedado nuevamente al descubierto", expresan en el texto.

La iniciativa fue despachada el miércoles por el Senado, no obstante, todas las indicaciones del Ejecutivo fueron rechazadas y quedó sin un mecanismo para distribuir los 802 millones de dólares dispuestos por el Ejecutivo, por lo que es inaplicable.

La oposición insiste en que es insuficiente el monto que se destinaría a las personas que no tienen ingresos formales para quedarse en sus casas y no exponerse a contagios y a contagiar.

Vallejo: La propuesta del Gobierno es insuficiente

La diputada comunista Camila Vallejo expresó que "la propuesta del Gobierno, hasta el momento, ha sido una propuesta insuficiente, una propuesta que no garantiza realmente que la gran mayoría de los hogares chilenos que han visto disminuido sus ingresos, que están sin trabajo o que la informalidad de sus trabajos no le han permitido sortear esta crisis como corresponde, puedan quedarse en casa y no exponer la salud de ellos mismos, como de sus familias".

Por ello, llamó al Mandatario a "que se abra, que pueda llegar a un acuerdo que mejore su propuesta, porque nos parece que esto va a ser fundamental para el desarrollo y superación de esta crisis sanitaria".

Mientras que la jefa de la bancada DC, Joanna Pérez, señaló que "en base a lo que han dicho economistas, ex presidentes de Banco Central, es que aún podemos aportar mucho más en este espacio que es para las personas".

Su par de la bancada PPD, Raúl Soto, sostuvo que "el Gobierno no puede dilatar más la transferencia directa de recursos económicos desde el Estado hacia las familias vulnerables y de clase media, y es por eso que le pedimos al Presidente Piñera que actúe rápido y que lo haga mejorando el proyecto".

"Hoy la pelota la tiene el Ejecutivo, tiene que poner más lucas sobre la mesa", sentenció.

