Ingreso Familiar de Emergencia: Gobierno vetará proyecto y reafirmará montos

El Gobierno confirmó este viernes que enviará un veto presidencial para que el Congreso vuelva a tramitar el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, despachado esta semana sin los artículos esenciales, que fueron rechazados y hacen la ley inaplicable.

La iniciativa fue despachada el miércoles por el Senado, no obstante, todas las indicaciones del Ejecutivo fueron rechazadas y quedó sin un mecanismo para distribuir los 802 millones de dólares dispuestos por el Ejecutivo, por lo que es inaplicable.

Como estaba previsto, los senadores de oposición rechazaron una vez más los artículos principales de la iniciativa, que ya habían sido rechazados en la Cámara Baja, los que tienen que ver con la forma de distribuir los recursos que implica la ley, es decir, el detalle de los 65 mil pesos por persona, que equivale a cerca de 240 mil pesos para una familia de cuatro integrantes.

La oposición considera insuficiente el monto que se destinaría a las personas que no tienen ingresos formales para quedarse en sus casas y no exponerse a contagios y a contagiar, y algunas voces, como el senador DC Jorge Pizarro, han pedido que se aumenten a 1.200 millones de dólares; pero en el Gobierno han descartado incrementar los fondos apuntando a la responsabilidad y a que la capacidad de Fisco "no es infinita".

En este marco, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, anunció hoy que presentarán un veto, luego de haberse reunido con senadores y diputados de Chile Vamos "para poder conversar en torno a lo que ha ocurrido en la tramitación, para poder acordar algunos puntos", y en la cual también le solicitaron ingresar el veto, lo que ya evaluaban en el Ejecutivo.

Ward subrayó que "es un proyecto que beneficia a la ciudadanía", a 4,5 millones de personas, según cálculos del Gobierno, en tanto que, fustigó, "tal como ha dicho el Presidente, hay dos formas de oponerse a un proyecto: juna, es decir que no, y otra, pedir algo imposible".

Recordó que en una reunión formal que sostuvo, junto al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, con los jefes de bancada en el Congreso, "se nos hizo una propuesta que era cuatro veces más cara en materia de recursos fiscales", ante lo cual, expuso, la postura del Ejecutivo es que "es necesario ser responsablemente fiscalmente, uno no puede gastar todos los recursos que tiene porque no se sabe cuánto va a durar" la pandemia de coronavirus y sus efectos.

Aún no se define si será un veto aditivo, para incorporar otras indicaciones, o sustitutivo, para reemplazar el mecanismo de entrega de beneficio. Por ahora, se prevé que se ingrese la próxima semana.

Sí se sabe que no se incorporará la discriminación del proyecto original que fijaba pagos menores a quienes están dentro del 60 por ciento más vulnerable en comparación a quienes están en el 40 por ciento.

AHORA | Ministros @FelipeWard y @sebastiansichel anuncian envío de veto presidencial a proyecto que crea el #IngresoDeEmergencia. pic.twitter.com/tfVEnHvaKE — Ministerio Secretaría General de la Presidencia (@Segpres) May 8, 2020

Oposición: "Es más necesario que nunca" aumentar recursos

En el oficialismo, el diputado Patricio Melero (UDI), de la Comisión de Hacienda, solicitó que el beneficio vaya más allá de los tres meses propuestos, que son mayo, junio y julio: "Le hemos pedido al Gobierno que desde ya implemente que, a partir de julio, haya un programa de Ingreso Familiar de Emergencia que mantenga la posibilidad de que esas familias sigan teniendo algún ingreso, porque creemos que esto no se termina en julio sino que ese va a prolongar por un tiempo adicional".

"Por consiguiente, pedimos a la izquierda, a la oposición, que colabore en esta tarea", exhortó.

Por su parte, desde la oposición, el diputado comunista Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, expuso que "en estos momentos en que ha recrudecido la pandemia del coronavirus y que se está decretando cuarentenas en muchas comunas, es más necesario que nunca un aporte de emergencia para las familias trabajadoras".

"Creemos que debe partir como piso de lo que es la línea de la pobreza, que para una familia de cuatro personas son 450 mil pesos; entregar menos de eso es que una familia viva momentos de hambre, por eso le insistiremos al Gobierno que es necesario que suba significativamente el monto", adelantó.

En tanto, el presidente de la Cámara Baja, el diputado RN Diego Paulsen, anunció que una vez ingrese el veto presidencial, no se tendrá que esperar una sesión de Sala para dar cuenta de éste, sino que se va a remitir inmediatamente a la Comisión de Hacienda para su discusión.