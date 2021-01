Intendente expulsará a extranjeros que participaron en fiesta de cumpleaños en Villa Alemana

La Intendencia de Vaparaíso anunció que expulsará del país a parte de los extranjeros que fueron sorprendidos participando ayer martes en una fiesta de cumpleaños que sobrepasó el aforo permitido en la comuna de Villa Alemana, en fase dos del plan "Paso a Paso".

La PDI detuvo a 16 personas, todas adultas, dos chilenos, 13 venezolanos y una mujer colombiana. Luego, por instrucción del fiscal de turno, todos los asistentes que habían sido aprehendidos quedaron en libertad.

Hoy, en tanto, el intendente Jorge Martínez explicó que "algunos de ellos no tenían residencia, por lo cual cometen un delito según la Ley de Extranjería".

"Y por no tener residencia, he resuelto decretar la expulsión del territorio nacional de ellos, aquí no hay excpeción ni para nacionales ni extranjeros, vamos a aplicar todo el rigor de la ley", afirmó.

Sobre "los que tenían residencia, informaré al Ministerio del Interior", agregó.

Esta medida, además, es aparte de los sumarios sanitarios cursados por la Seremi de Salud a los involucrados.

El grupo de 16 personas se había trasladado desde Santiago mediante un transporte privado, el cual arrendaron al igual que el inmueble donde realizaban la celebración.