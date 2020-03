Mañalich: El número de nuevos casos es menor de lo que esperábamos

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que el número de nuevos contagios cada día por el coronavirus es menor de lo esperado según las proyecciones del Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado dijo estar sorprendido por esta situación, considerando que los nuevos casos en los últimos días han estado en torno a los 100 diarios.

"Estamos muy sorprendidos que el número de nuevos casos es menor cada día, el número de nuevos casos que se presenta cada día es menor a lo que nosotros habíamos anticipado en nuestro programa", manifestó.

Hasta ahora hay 632 personas confirmadas con el coronavirus, a las que se sumarán "poco más de 100" según adelantó el propio Mañalich, quien entregará el balance diario durante esta mañana.

De todos modos, el ministro manifestó preocupación por lo que ocurre en el resto de los países de América Latina, ya que Mañalich cree que habrá un fuerte aumento en los casos y en los fallecidos por el incremento en los examenes para detectar la enfermedad.

"En el contexto latinoamericano, países que señalaban que tenían pocos casos o ningún fallecido, en la medida en que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto testeos a disposición de estos países, el número de casos y de fallecidos por coronavirus ha empezado a transparentarse", sostuvo.

"El caso más dramático es Ecuador, que hace una semana atrás prácticamente no tenía enfermedad, y ahora por disposición del test tienen 700 casos y siete fallecidos. En ese sentido, lo esperable es que en el vecindario tengamos un aumento de casos y fallecidos y comunicacionalmente esto genere una sensación de desprotección y temor en la ciudadanía", detalló el titular del Minsal.

"No son deseables" las aglomeraciones en el transporte público

En cuanto a las aglomeraciones que se produjeron en paraderos del Transantiago y en los accesos del Metro debido al retraso en el inicio del funcionamiento del transporte público por el toque de queda, el ministro comprometió revisar este hecho para evitarlos a futuro, aunque consideró necesario el toque de queda para que las personas respeten las limitaciones de reunión.

"El levantamiento del toque de queda a las 05:00 horas ha producido aglomeraciones en los paraderos, en estaciones de Metro que no son deseables, por lo tanto obliga a tomar medidas", manifestó.

"Me parece que el llamado del Presidente anoche, que tenemos que materializarlo hoy día en una orden real con vigencia, porque de otra manera no va a ocurrir, es que hay que seguir potenciando el trabajo a distancia y una flexibilidad de los horarios de entrada a los trabajos para que efectivamente tengamos ingresos a las 07:00, a las 08:00, a las 09:00, a las 10:00 horas y no lo que está ocurriendo ahora que no es deseable", agregó.

"Clínicas se convertirán en Hospitales para el Covid-19"

A su vez, el ministro adelantó que las clínicas privadas se convertirán en hospitales dedicados a la atención del coronavirus, a propósito del estado de catástrofe que rige al país.

"Vamos a pasar a una fase de control de la salud privada, por control quiero decir que se va a hacer exactamente en la salud privada lo que se estime pertinente en relación a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y no la actividad que ellos estimen como adecuada o prudente", planteó.

En cuanto a los plazos para tomar la medida, Mañalich dijo que "cada día tiene su meta o tarea".

"Hoy vamos a hacer un llamado a partir del 1 de abril en todo el esquema de salud privada a suspender todas las cirugías electivas no esenciales (...) Vamos a hacer un ordenamiento a que ese tipo de cirugías necesariamente deben ser postergadas y progresivamente, como ya está ocurriendo con alguna clínica en forma voluntaria anticipada –como la clínica Indisa- y las otras en forma obligada se van a transformar en hospitales de Covid-19", recalcó.

En cuanto al pago que realizará el Estado a la clínicas, Mañalich dijo que "está pactado desde antes de esta crisis un mecanismo de licitación de camas, los precios están fijados por contratos cada tres años, no pueden ser subidos en relación a esta crisis y en ese sentido estamos muy tranquilos que en este contexto no hay espacio para abusos".