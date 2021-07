Médico contradice al Minsal: "La mascarilla quirúrgica no protege a poca distancia y en espacios cerrados"

El médico Jaime Acevedo, fundador de la ONG "Desinflámate para la Medicina Social", contradijo al Ministerio de Salud en su recomendación de utilizar mascarillas quirúrgicas para evitar contagios de coronavirus, y aseguró que se deben utilizar las N95 o las KN95, y sobre estas últimas enfatizó que el Instituto de Salud Pública debería "certificarlas".

A fines de junio, tras confirmarse el primer caso en Chile de la contagiosa variante Delta, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, remarcó que "la mascarilla nos protege y tenemos que continuar usándola", por lo que recomendó "usar mascarillas adecuadas, como las quirúrgicas o de tres pliegues".

Pero "nosotros no podemos estar de acuerdo con esa afirmación", apuntó Acevedo en entrevista con "Hablando De" en Cooperativa.

Planteó que "una mascarilla quirúrgica estaría muy bien para un ambiente de aire libre donde no se concentren los aerosoles, y para una persona que permanezca siempre a más de dos metros de distancia de los demás".

Sin embargo, "una mascarilla quirúrgica no nos va a proteger del contagio por aerosoles a menos de dos metros y en espacios cerrados", subrayó.

"Para entrar en la zona de aerosoles de una persona, yo soy médico y examino a mis pacientes, y como voy a entrar a esa distancia menor a dos metros, yo sé que habrá un jet de aerosoles saliendo de mi paciente y mi paciente no anda por la vida con una PCR marcada en la frente; yo tengo que asumir que todo ser humano podría hoy estar con un Covid asintomático, entonces para yo no inhalar sus aerosoles tendría que usar una mascarilla capaz no sólo de filtrar sino también e impedir que haya un escape de aire por los bordes que estén mal ajustado a mi rostro", expuso.

"Y ese tipo de mascarilla que están catalogado por las clasificaciones según su calidad y su uso, son las FFP2 (estándar europeo)", aseguró el también productor ejecutivo del Centro de Prevención de Crisis Aire y Vida.

En ese sentido, exhortó, "las mascarillas deberían ser consideradas siempre un elemento de protección personal (...) y la autoridad tiene que redefinirlas para que no sólo (se usen) las N95, que está siendo certificadas por el ISP, sino también las KN95 empiecen a ser certiicadas en su calidad por el ISP y tengamos así un stock suficiente de mascarillas FFP2, que estaría conformado por las N95 y las KN95".

Se estima que las N95, estándar estadounidense, y las chinas KN95 son las equivalentes a las europeas FFP2.