Médico de urgencia: "Estamos viviendo el peor momento desde que partió la pandemia"

Michael Rey, secretario de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu) y jefe de urgencias en el Hospital San Juan de Dios, aseguró este martes en Cooperativa que el país enfrenta actualmente "el peor momento" de la pandemia del Covid-19, debido al aumento de contagios y de enfermedades que no se relacionan al virus.

"Creo que estamos viviendo el peor momento desde que partió la pandemia; y es el peor momento porque los casos de coronavirus no bajaron y los casos de no coronavirus aumentaron, porque llevamos un año y medio posponiendo la salud y eso nos está pasando la cuenta", aseguró el experto en conversación con Lo Que Queda Del Día.

Además, alertó que esta situación ha generado complicaciones en la red hospitalaria a nivel nacional, algo que no ha impedido la atención de pacientes, pero que sí "cada vez se hace más difícil" tener los recursos -tanto humanos como materiales- para recibir a personas que ingresan graves a las UCI.

"Hay como atenderlos (a los pacientes), pero cada vez se hace más difícil...Es como cuando llega un invitado y a la sopa le estamos echando cada vez más agua, porque de verdad que ya no tenemos cómo seguir atendiendo más pacientes, estamos viviendo al límite de nuestra capacidad, para no decir que ya la sobrepasamos", puntualizó el líder de urgencias en el Hospital San Juan de Dios.

En la misma línea, señaló también que "la realidad es que cada día el recurso es más escaso, cada día tenemos que ir modificando el servicio de urgencia -ampliándolo- para lograr dar la atención, porque los pacientes graves van a seguir llegando y no solamente de coronavirus".

"Si seguimos con la tasa de contagio que estamos, no hay recursos para todos"

Ante esta situación, Rey apuntó que de seguir con una alta tasa de contagios, que las últimas semanas ha tenido varios días con más de ocho mil casos positivos de Covid-19, no habrá "recursos para todos", por lo que alertó a la población a seguir cuidándose y que no piense que "el coronavirus ya acabó".

"No hay recursos para todos, si seguimos a la tasa de contagio en la que estamos, no hay recursos para todos", acotó el experto, quien añadió que no es solo el coronavirus el problema, sino que "si yo me accidento en estos momentos dónde está mi cama UCI".

Finalmente, sobre la ocupación de camas, el secretario de la Sochimi aseguró que "cuando te dicen que hay 30 camas, es que hay muchas personas que no tienen cama de UCI, porque 30 camas no es que no haya 30 pacientes para UCI, eso no es así, es que existen 30 camas que se van a mover".

"Cuando hay 30 camas nada más de uso en toda la región, significa que de verdad hay un déficit brutal de UCI tanto privado con público".